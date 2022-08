Filippo Tortu terzo nei 200 metri europei a Monaco di Baviera

Una medaglia sulla distanza dei 200 metri mancava all’Italia dai tempi di Pietro Mennea ed il caratese Filippo Tortu ha finalmente colmato la lacuna, terminando terzo nella prova valida per i campionati europei in svolgimento a Monaco di Baviera. Venerdì 19 agosto, l’atleta brianzolo ha concluso la sua prestazione in 20’’27, alle spalle degli inglesi Zharnel Hughes (20’’07) e Nethaneel Mitchell-Blake (20’’17).

Europei: il duello con l’inglese Mitchell-Blake

Il duello con Mitchell-Blake ha richiamato alla memoria di molti la frazione conclusiva della 4×100 olimpica di un anno fa, quando Tortu rimontò proprio sull’avversario britannico, regalando una medaglia d’oro ormai insperata agli azzurri. Stavolta, l’italiano si è dovuto accontentare (si fa per dire, ovviamente) di un terzo posto, piazzamento comunque di rilievo e prestigioso, che ha premiato la sua volontà di misurarsi con la distanza doppia. L’impressione è che i margini di crescita del caratese siano tangibili.

Europei: la soddisfazione di Tortu sui social

Tortu ha infine affidato il suo commento personale, come ormai è consuetudine consolidata, al mondo dei social network: «Ho iniziato questo percorso nei 200 metri con l’obiettivo di migliorarmi e conquistare qualcosa di importante. Torno a casa con una medaglia che ripaga tutti i sacrifici di questi anni. Grazie a tutti per essere stati al mio fianco».