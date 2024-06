F1, prove ufficiali in Spagna: pole di Norris poi Verstappen e Hamilton, Ferrari quinta e sesta

Nel caldo del sabato spagnolo la Formula 1 entra nel vivo della competizione, con Lando Norris che strappa la pole position a Max Verstappen per soli 20 millesimi di vantaggio nel suo ultimo tentativo. Una prima fila composta dal britannico e dall’olandese trainerà, nella griglia di partenza della gara di domenica, una seconda e terza fila monomarca, composta prima da Mercedes, con Lewis Hamilton e George Russell, poi da Ferrari, con la coppia Leclerc-Sainz.

Chiudono la top ten un super Pierre Gasly, autore sino ad ora di un weekend dalle prestazioni sensazionali, Sergio Perez, Esteban Ocon e Oscar Piastri, beffato due volte nel corso dell’ultimo turno di qualificazione (prima dalla cancellazione del tempo del suo primo tentativo lanciato a causa di un Track Limit, poi da un errore che lo ha costretto a chiudere la propria qualifica senza crono).

La griglia di partenza del Gp di Spagna di F1 (grafica di Sara Colombo)

F1, prove ufficiali in Spagna: Verstappen (Red Bull) partirà secondo

Con temperature più miti, rispetto a quelle che avevano caratterizzato le prove libere del venerdì (38°C la temperatura dell’asfalto, 24°C quella dell’aria), le qualifiche del Gran Premio di Spagna prendono il via alle 16. Insieme alla bandiera verde arriva anche il responso dei commissari sportivi riguardanti le sorti di Lance Stroll e Charles Leclerc in merito ai contatti avvenuti nell’ultima sessione di libere del mattino, rispettivamente ai “danni” di Hamilton e Norris. Per loro nessuna sanzione pecuniaria o sportiva, ma una semplice reprimenda, in quanto le azioni che hanno portato al contatto non sono state giudicate pericolose, benché “falli di reazione”.

F1, prove ufficiali in Spagna: Hamilton domina il Q1

Il primo turno di qualificazione vede il sette volte vincitore del Titolo Iridato al comando con 1:12.143, seguito dalla Ferrari di Leclerc (già in top 3 nelle terze libere, dopo la risoluzione dei problemi che ne avevano rallentato il passo nel corso del weekend). Verstappen è terzo, seguito da Norris e Sainz, mentre viene esclusa la Haas di Kevin Magnussen, entrambe le Racing Bulls ed entrambe le Williams.

F1, prove ufficiali in Spagna: in Q2 fuori Alonso

Il Q2 è caratterizzato da un unico fattore: risparmiare treni di gomme. Con la gara del Gp di Spagna che potrebbe doversi sviluppare addirittura su tre soste, l’obiettivo per il sabato è quello di chiudere la giornata salvando almeno un treno di Soft. Con Verstappen al sicuro in prima posizione e le Ferrari a rischio, è Hamilton, in zona eliminazione, a dover sacrificare la propria strategia montando un set di gomme nuove per passare il taglio al Q3. A non passare saranno dunque Alonso, Bottas, Hulkenberg, Stroll e Zhou.

F1, prove ufficiali in Spagna: in Q3 a sorpresa entrambe le Alpine

L’ultima sessione della prova ufficiale vede dunque qualificate entrambe le monoposto delle scuderie Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e, per la prima volta, entrambe le Alpine. Senza sorprese è Max Verstappen a monopolizzare la sessione, provvisoriamente davanti alle due Ferrari. Ad una manciata di secondi dalla fine dell’attività in pista, tuttavia, Lando Norris, di soppiatto sfila la pole position all’olandese con un vantaggio di soli venti millesimi, mentre le due Mercedes si infilano nei trenta millesimi che separavano la prima posizione provvisoria di Verstappen alla terza di Leclerc, conquistando la seconda fila.