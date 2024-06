Dopo una tranquilla prima sessione di prove libere che ha visto il britannico di McLaren, Lando Norris, primeggiare su Max Verstappen e Carlos Sainz, è il sette volte Campione del Mondo di Formula 1, Lewis Hamilton ad avere la meglio in un combattuto secondo turno nella torrida Barcellona.

Gp di Spagna: Hamilton davanti a Sainz e Norris nelle libere, Verstappen e Leclerc quinto e sesto

Il weekend spagnolo di Formula 1 vede dunque svettare al primo posto l’inglese di Mercedes, nuovamente sulla coppia Sainz-Norris, fino ad ora conferme del weekend. Con le prime tre posizioni congelate in 55 millesimi, Verstappen e Leclerc chiudono solo quinto e sesto.

Gp di Spagna: la prima sessione di libere nel caldo di Barcellona

La prima sessione del pomeriggio spagnolo prende il via sotto il sole cocente di Barcellona: 50ºC d’asfalto e 30ºC di temperatura dell’aria accompagnano le venti monoposto in un turno di libere brevemente interrotto da una bandiera rossa, provocata dalla perdita di un detrito da parte della Aston Martin di Fernado Alonso.

In pista insieme a 19 “titolari” anche Oliver Bearman che, per la terza volta al volante di una Formula 1 questa stagione, scende in pista sulla Haas di Nico Hulkenberg. L’esordiente britannico chiude la propria sessione con il diciannovesimo tempo, davanti solo a Yuki Tsunoda (alle prese con un problema all’ala mobile). Il miglior tempo nel primo turno di libere, viene invece conquistato dalla super McLaren di Norris, favorita del weekend, che con un 1:14.228 si dimostra essere più veloce di 24 millesimi della monoposto del Campione del Mondo Verstappen. L’aggiornata Ferrari di Sainz conquista invece la terza posizione, mentre è solo undicesimo Leclerc, alle prese con diversi problemi di bilanciamento.

Gp di Spagna: la seconda sessione di libere

Con un clima più clemente, la seconda sessione di prove libere si dimostra più lineare, senza interruzioni, ma più combattuta in termini di gap, con le prime tre posizioni raggruppate in 55 millesimi e la zona punti racchiusa in mezzo secondo. Nel turno del tardo pomeriggio i team hanno provato le simulazioni del passo gara dove McLaren e RedBull hanno confermato nuovamente di essere le favorite del weekend. Grande sorpresa anche l’Alpine di Pierre Gasly, piazzatasi in quarta posizione davanti alla RedBull di Verstappen per 2 decimi.