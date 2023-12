F1: in arrivo la prevendita di Natale dei biglietti per Monza, via all’operazione Xmas Gift

Al via l’operazione “Xmas Gift”: a partire dal mezzogiorno di lunedì 4 dicembre Aci Sport aprirà la vendita dei biglietti per i Gran Premi di Formula 1 di Imola e Monza 2024.

F1: in arrivo la prevendita di Natale dei biglietti per Monza, anche Imola apre il botteghino

«Con grande soddisfazione e rinnovato impegno, lavoriamo per la disputa in Italia di questi due Gran Premi – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club italiano – Mi piace sottolineare come Aci sia l’unico organizzatore al mondo a farlo e sono altresì convinto che siamo sulla strada buona perché tutti insieme (Governo, Regioni, Comuni e altri soggetti coinvolti) possiamo garantire il prolungamento, sino al 2030, dei contratti con la Formula 1».

La stagione di Formula 1 2023 si è conclusa lo scorso finesettimana, con l’ennesima vittoria del campione del Mondo Max Verstappen sul circuito di Abu Dhabi, al via del Mondiale 2024 mancano poco meno di 100 giorni, ma Aci è già orientato al futuro.

F1: in arrivo la prevendita di Natale dei biglietti per Monza, l’iniziativa Xmas Gift

L’iniziativa Xmas Gift offrirà agli appassionati di automobilismo l’opportunità di regalarsi o regalare per Natale i biglietti per assistere al Gran Premio dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2024 che si disputerà sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 17 al 19 maggio, e alla 95esima edizione del Gran Premio d’Italia, sedicesima tappa del Campionato del Mondo 2024, che si disputerà sul circuito dell’Autodromo Nazionale Monza dal 30 agosto al 1 settembre.

«Il Gran Premio d’Italia di Monza è, a tutti gli effetti, uno degli eventi più importanti del nostro Paese, non solo in termini sportivi ma anche e soprattutto come vetrina di un Paese protagonista nel mondo – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Bene, dunque, l’iniziativa di proporre, fin dai prossimi giorni, i biglietti d’accesso all’evento in programma tra fine agosto e inizio settembre. Un dono di Natale che può rendere felici gli appassionati di motori e più in generale tutti coloro che potranno ammirare la magia del più importante e storico ‘Tempio della velocità’».

L’acquisto dei biglietti sarà quindi possibile a partire dalle ore 12 di lunedì 4 dicembre sui siti monzanet.it, autodromoimola.it e ticketone.it.