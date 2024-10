F1, Gp degli Usa: doppietta Ferrari a Austin, vince Leclerc davanti a Sainz e Verstappen

Charles Leclerc vince il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti in una gara conquistata in partenza. È doppietta per il Cavallino rampante, con Carlos Sainz che chiude secondo alle spalle del compagno di squadra. Max Verstappen conquista l’ultimo posto sul podio con una terza posizione vinta a Lando Norris, non in pista, ma grazie alla penalità di cinque secondi maturata dal rivale al titolo mondiale. Oscar Piastri, George Russell (partito dalla pit lane dopo l’incidente delle qualifiche), Sergio Perez, Nico Hulkenberg e i “nuovi arrivati” Liam Lawson e Franco Colapinto chiudono la top 10, completando la zona punti.

F1, Gp degli Usa: Leclerc approfitta della bagarre in partenza

Il Gran Premio di Austin scatta alle 21 ora italiana, con Leclerc che subito approfitta della bagarre tra Norris e Verstappen, per sottrarre la leadership al britannico. Come facilmente prevedibile, infatti, il campione del mondo olandese attacca aggressivamente il rivale alla prima curva cercando di passarlo dall’interno e portandolo ad allargare verso il limite della pista. Questa manovra lascia spazio al monegasco per infilarsi e scappare via.

F1, Gp degli Usa: la safety car

La safety car provocata dall’uscita di pista della Mercedes di Lewis Hamilton dal terzo al sesto giro mette l’impresa della Ferrari a rischio, ma sia il monegasco che lo spagnolo riescono a mantenere la propria prima e terza posizione.

F1, Gp degli Usa: i pit stop e un’altra strategia azzeccata

Con l’avvicinarsi della finestra dei pit stop le prime posizioni restano invariate, con Leclerc che allunga sempre di più il distacco su Verstappen e un trenino dietro all’olandese composto da Sainz, Norris e in avvicinamento distanti una manciata di secondi. Il primo del gruppo di testa a fermarsi è Sainz, nel tentativo di un undercut su Verstappen, con l’olandese ai box al ventiseiesimo giro e Leclerc che segue al passaggio successivo.

La strategia del Cavallino si rivela azzeccata: dopo il pit-stop delle due McLaren le Rosse restano in testa, con lo spagnolo autore di diversi giri veloci determinato a mettere distanza tra sé e la lotta Verstappen-Norris alle sue spalle.

F1, Gp degli Usa: Verstappen-Norris in pista e fuoti

Con il britannico della McLaren che riesce nel sorpasso su Verstappen alla dodicesima curva del cinquantaduesimo e quartultimo giro, la conquista del podio per l’olandese avviene grazie alla penalità inferta a Norris per aver tratto vantaggio uscendo fuori pista durante il sorpasso, mentre le due monoposto del Cavallino cavalcano indisturbate verso la vittoria texana.

F1, Gp degli Usa: a fine ottobre gara in Messico

In un mese che si prospetta carico di appuntamenti per il campionato mondiale di Formula 1, il prossimo weekend di gara si disputerà in Messico dal 25 al 27 ottobre, per poi volare in Brasile la settimana successiva.