Dopo esattamente un mese di pausa dall’ultima gara a Singapore, la Formula 1 torna a correre: le venti monoposto della massima categoria di corse automobilistiche a ruote scoperte scendono in pista negli Stati Uniti, ad Austin, in un weekend dal formato sprint. L’unica sessione di prove libere prevista sul tracciato del Circuit of the Americas, vede sorprendentemente davanti le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, in pista nel tentativo di consolidare gli aggiornamenti presentati il mese scorso nel corso della gara di casa. Con il monegasco in ritardo di solo 21 millesimi sul compagno di squadra spagnolo, è la Red Bull di Max Verstappen a completare il podio del venerdì. Solo quarte e quinte le due promettenti McLaren con Oscar Piastri alle spalle di Lando Norris, a loro volta seguite dalla coppia di non brillanti Mercedes, con Lewis Hamilton di poco più di un decimo più veloce del compagno di squadra George Russell.

F1, Gp degli Usa: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc nelle libere, il Circus riparte con diverse questioni extra-pista sotto i riflettori

Dopo questa lunga pausa a cavallo del cambio stagione, la Formula 1 si presenta al secondo appuntamento statunitense (dei tre previsti nel calendario del Mondiale 2024) con un cambiamento di line-up tra le fila della Visa Cash App Racing Bulls e diversi scandali. Il pensionamento anticipato di Daniel Ricciardo, infatti dà il via libera al terzo pilota del team faentino erede della Toro Rosso, Liam Lawson, già sostituto dell’australiano a Monza 2023, di scendere in pista da titolare e di far segnare un dignitoso tredicesimo tempo nelle simulazioni di qualifica del venerdì. Il neozelandese, infatti chiude la sessione di prove libere con il miglior giro percorso in 1:34.443: otto decimi e mezzo più lento di Sainz, e per poco più di un decimo alle spalle del compagno di squadra Yuki Tsunoda, in decima posizione.

F1, Gp degli Usa: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc nelle libere, il fondo di RedBull

A movimentare le acque nel corso della pausa, per far crescere interesse circa la ripresa del campionato un nuovo scandalo tecnico, che porta il fondo di RedBull, insieme alla già criticata ala McLaren, ad essere tra i sorvegliati speciali del weekend. Secondo alcune indiscrezioni (inizialmente anonime che accusavano un team non specificato), la scuderia di Milton Keynes avrebbe messo a punto e utilizzato nel corso della stagione un meccanismo in grado di cambiare, tramite il T-Tray, l’altezza da terra della vettura tra qualifica e gara (quando normalmente, a causa della regola del parco chiuso le monoposto non potrebbero essere modificate).

F1, Gp degli Usa: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc nelle libere, Verstappen è terzo. C’è la gara sprint

Mentre si aspettano le risposte da parte di Fia sulla questione, fomentata dai rivali del team austriaco, il campione del mondo Verstappen, ancora primo in classifica nonostante un pericoloso Norris in avvicinamento, procede verso le prime qualifiche del weekend (quelle relative alla gara sprint, che scatteranno alle 23.30 del venerdì ora italiana) dalla terza posizione, mentre il compagno di squadra Sergio Perez è costretto ad inseguire dalla sedicesima posizione.