F1, Gp degli Usa: Norris conquista la pole davanti a Verstappen e le “rosse”

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti grazie alla sfortunata interruzione del turno di prova che impedisce a Max Verstappen di aspirare alla seconda posizione del palo del weekend. Penalizzato dalla conclusione anticipata dell’ultimo run anche Carlos Sainz, che scatterà dalla seconda fila alle spalle dei due contendenti al Titolo Mondiale. Quarto Charles Leclerc seguito da Oscar Piastri e George Russell, il protagonista dell’incidente incriminato che provoca la chiusura anticipata dello show.

A mezzanotte in punto (ora italiana) il semaforo verde si riaccende, e sul Circuit of the Americas si torna a girare a poche ore di dalla Sprint Race dominata da Max Verstappen. È proprio il Campione del Mondo olandese a far segnare il miglior tempo, mentre, con Sainz in sesta posizione, la Ferrari di Leclerc è seconda davanti ad un sorprendente Liam Lawson al suo weekend d’esordio nella stagione 2024.

F1, Gp degli Usa: Norris conquista la pole e gli esclusi del Q2

Il Q2 prende il via senza le due Williams, le due Kick Sauber e la Mercedes di Lewis Hamilton, penultima, eliminata per tre millesimi. È sempre Verstappen a dominare, questa volta davanti alla Ferrari di Sainz, con Norris e Leclerc alle spalle dello spagnolo. Al termine del quarto d’ora a disposizione per far segnare il tempo cronometrato vengono eliminati Tsunoda, Hulkenberg, Ocon, Stroll e Lawson, sacrificato per aiutare il compagno di squadra giapponese.

F1, Gp degli Usa: Norris conquista la pole e Russell a muro

Un ultimo turno di qualifica, interrotto bruscamente dall’incidente di Russell, a muro in Curva 3, lascia Norris, autore del miglior giro nel corso del primo tentativo al comando, mentre azzera la possibilità ai piloti appena scesi in pista per un ultimo giro lanciato di migliorarsi. Il britannico di McLaren, con un tempo di 1:32.330 è dunque più veloce di 31 millesimi rispetto al rivale e scatterà dalla posizione del palo all’appuntamento delle ore 21.