F1, Gp degli Usa: Verstappen vince la sprint race davanti a Sainz e Norris

Max Verstappen torna sul gradino più alto del podio nel sabato sprint del Gran Premio di Formula 1 di Austin: l’olandese vince nella 100km americana con 3.8 secondi di vantaggio su Carlos Sainz. Terzo Lando Norris, beffato dall’ex compagno di squadra spagnolo nel corso dell’ultimo giro. La Ferrari di Charles Leclerc, le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton e le due Haas completano la zona punti, con Sergio Perez in nona e Oscar Piastri in decima posizione.

Con una griglia di partenza lievemente modificata rispetto alle qualifiche sprint andate in scena nella notte tra venerdì e sabato, i semafori del tracciato di Austin danno il via ai diciannove giri previsti per la sprint race del Gran Premio degli Stati Uniti alle 20 di sabato ora italiana. Con un buonissimo spunto da parte del poleman Verstappen, la Red Bull numero 1, reduce da un’ultima parte di stagione in salita e dalle recenti accuse di scorrettezze tecniche, parte a razzo verso il riscatto, mentre alle sue spalle Russell, Norris e Leclerc si ostacolano con il britannico di McLaren che dalla quarta posizione ha la meglio sul gruppo e parte all’inseguimento del rivale per il Titolo Mondiale.

F1, Gp degli Usa: Verstappen vince la sprint race e i colpi di scena all’ultimo giro

Dopo una lotta a corpo a corpo Russel riesce nel chiudere il primo giro mantenendo la posizione sul monegasco, che si trova subito coinvolto in una seconda lotta con il compagno di squadra Sainz. In una manciata di giri lo spagnolo del Cavallino ha la meglio su Leclerc, portando a casa il sorpasso sul collega al termine del quinto giro.

Mentre Russell, scattato dalla prima fila al fianco di Verstappen, cerca di recuperare la posizione sottrattagli da Norris alla partenza, è invece Sainz a beffare l’inglese portacolori di Mercedes, fotocopiando il sorpasso chiuso ai danni del compagno di squadra pochi giri prima. Anche Leclerc, emulando il matador con la stessa identica mossa sorpassa Russell, riaccendendo la sfida tra le due Rosse.

In una gara sprint costantemente caratterizzata da sorpassi e colpi di scena, l’ultimo giro regala nuove emozioni: un errore di Norris, ancora secondo, ma distante dal rivale Verstappen, consente a Sainz il sorpasso sull’ex compagno di squadra, mentre Leclerc segue in attesa di un’occasione che sembra arrivare ma che lo costringe a salvarsi in extremis per restare in pista. Verstappen, inconsapevole delle accese battaglie alle sue spalle taglia il traguardo facendo segnare persino il giro più veloce.

In un sabato americano che non ha ancora finito di regalare emozioni, allo scoccare della mezzanotte italiana prenderanno il via le qualifiche per la gara “lunga” di domenica, il cui appuntamento è fissato per le ore 21.