F1, Gp Abu Dhabi: l’ultima pole va a Verstappen davanti a Leclerc

Max Verstappen conquista sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi l’ultima pole position della stagione di Formula 1 2023. Dietro di lui, a contendersi il secondo posto nel Mondiale Costruttori, le cui sorti verranno tirate proprio all’ultima tappa, il ferrarista Charles Leclerc (in seconda posizione) e la Mercedes di George Russell, quarta dietro alla McLaren di Oscar Piastri. Nella gara di domenica, partirà soltanto dalla settima posizione, invece, l’Aston Martin di Fernando Alonso, che si troverà a dover lottare con entrambe le McLaren (davanti a lui in terza e quinta posizione) per il quarto posto nella classifica a squadre.

F1, Gp Abu Dhabi: Q1

Dopo un’ultima sessione di prove libere difficile, una corsa contro il tempo perso a causa delle due bandiere rosse in FP2 e delle prove degli esordienti nelle FP1, alle 15 ora italiana il semaforo verde si accende dando il via alle ultime qualifiche della stagione 2023. Dopo un iniziale momento di silenzio sul tracciato Verstappen fa segnare il primo giro veloce, ma saranno gli ultimi giri del Q1 quelli decisivi per passare il turno, dato un progressivo miglioramento del grip in pista. Con lo sventolare della bandiera a scacchi viene clamorosamente eliminata la Ferrari di Carlos Sainz, insieme alla Haas di Kevin Magnussen, alle Alfa Romeo di Bottas e Zhou e alla Williams di Logan Sargeant, che non passa il taglio al Q2 per un tempo cancellato per track limits.

F1, Gp Abu Dhabi: Q2

Anche il Q2 vede clamorosamente eliminarsi alla sua conclusione il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton, lasciando la lotta di domenica per la seconda posizione del Mondiale Costruttori nelle mani di una sola Ferrari, quella di Leclerc ed una sola Mercedes, quella di Russell.

«C’è qualcosa che non va in questa macchina» comunicherà al muretto via radio il Campione, per giustificare l’eliminazione avvenuta, tra l’altro, per mano del compagno di squadra. Non passeranno il taglio al Q3, insieme al britannico anche Ocon, Stroll, Albon e Ricciardo.

Q3

Con tutta la top ten in pista per l’ultimo tentativo a parità di gomme, Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi con un 1:23.445, precedendo il monegasco Charles Leclerc secondo, grazie ad un giro impeccabile, di 139 millesimi e l’australiano di McLaren Oscar Piastri di 3 decimi. Per l’olandese, l’ultima pole della stagione 2023 è anche la numero 32 di carriera: lo stesso numero di posizioni del palo conquistate da Nigel Mansell.