F1, fino al 2 febbraio in vendita altri 60mila biglietti per il Gp di Monza

Sono oltre 60 mila i biglietti da lunedì 30 gennaio in vendita per assistere al prossimo gran premio d’Italia di formula 1 in programma dall’1 al 3 settembre all’autodromo nazionale di Monza. Dopo la prima fase di vendita, avvenuta in concomitanza con le festività natalizie dello scorso anno che ha fatto registrare in breve tempo quasi 30 mila tagliandi venduti per assistere sia alla gara sul tracciato brianzolo sia per quella in programma sul circuito di Imola dal 19 al 21 maggio, l’ACI ha ora avviato questa seconda fase che prevede complessivamente 150 mila tagliandi a disposizione per gli appassionati.

Aci: 90mila biglietti per il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Di questi, 90 mila sono destinati alla 4° edizione del gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sesto round della serie iridata in programma all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e 60 mila appunto riservati alla 94° edizione del gran premio d’Italia a settembre sul circuito brianzolo, inaugurato nel 1922, che rappresenta una delle tappe più importanti del campionato mondiale.

Formula 1: i biglietti per il Gp di Monza acquistabili sui siti ufficiali degli impianti e ticketone

I biglietti, oltre a ulteriori informazioni su prezzi e tribune disponibili, potranno essere acquistati sul sito web ufficiale dei due circuiti www.monzanet.it e www.autodromoimola.it oppure sul sito www.TicketOne.it. Fino ad esaurimento dei tagliandi, proseguirà poi la vendita dei biglietti riservati ai soci ACI.