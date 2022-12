Formula 1: le gare sprint raddoppiano ma la Fia scarta Monza e Imola

Niente “sprint race” a Monza, e neppure a Silverstone e Imola per il 2023. Le “mini gare” raddoppiano, passano da tre a sei e durante il prossino campionato di Formula 1 si svolgeranno in occasione dei Gp di Baku (Azerbaigian, 29 aprile); Spielberg (Austria, 1 luglio); Spa (Belgio, 29 luglio); Lusail (Qatar, 7 ottobre); Austin (Usa, 21 ottobre); Interlagos (Brasile, 4 novembre). E’ quanto è stato annunciato mercoledì 7 dicembre dalla Fia.

Sprint race 2023, i criteri di scelta dei sei circuiti

Rispettato al momento il format già andato in scena: la gara sprint coprirà una distanza di 100 chilometri e si svolgerà il sabato (preceduta dalla qualifica, il venerdì), punti ai primi otto arrivati e classifica c he definirà la griglia di partenza del Gran Premio della domenica. La scelta dei sei circuiti sarebbe stata dettata dalle caratteristiche degli stessi, che meglio si presterebbero alle esigenze di una mini gara, alias opportunità di sorpasso, gare serrate e sezioni ad alta velocità.