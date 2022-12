F1: mercoledì apre la prevendita per il Gp d’Italia a Monza

È già ora di Gran Premio a Monza. Apre ufficialmente mercoledì 21 dicembre alle 12 la vendita dei biglietti del Formula 1 Gran Premio d’Italia 2023, edizione numero 94 in programma l’1, 2 e 3 settembre all’Autodromo Nazionale Monza.

F1: mercoledì apre la prevendita, regalo di Natale

A ridosso delle feste Aci ha pensato a un regalo di Natale – “un Xmas Gift ” – per tutti gli appassionati di motorsport, italiani e stranieri, intenzionati a essere in città per la gara, ascoltando anche le numerose richieste.

F1: mercoledì apre la prevendita, 6.500 biglietti

Per la campagna “Xmas Gift” saranno disponibili 6.500 biglietti di diverse tipologie. Ogni informazione sulle modalità di acquisto e tutti gli ulteriori aggiornamenti futuri sono reperibili sul sito www.monzanet.it