Monza non si è ancora del tutto svestita del Gp 2025 che è già ora di pensare all’edizione 2026. È attiva infatti fino al 22 settembre la promozione “Fidelity” per il Gran Premio d’Italia numero 97 in programma dal 4 al 6 settembre 2026.

Si tratta di uno sconto dell’8% per coloro che hanno acquistato un biglietto per il Gran Premio d’Italia 2025 o anche per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola. Le prevendite sono aperte attraverso i canali ufficiali raggiungibili attraverso il sito dell’Autodromo nazionale.

F1: aperta la prevendita per il Gp d’Italia 2026 e c’è la promo fedeltà, “opportunità imperdibile”

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 ha segnato il nuovo record con 369.041 presenze.

“Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport che desiderano assicurarsi un posto in prima fila per il Gran Premio d’Italia 2026 e rivivere l’emozione della gara in un circuito leggendario come Monza“, fa sapere l’Autodromo.