La seconda tappa del Cross per Tutti a Cesano Maderno ha messo a dura prova le forze di quasi 1.800 atleti che hanno affrontato di tutto per arrivare al traguardo.

Cross per Tutti: nell’Elite vince lo specialista delle siepi Andreis, tra le Juniores podio di specialiste

Gara élite (6 km) – Luca Andreis (Euroatletica 2002), under 23 specialista delle siepi – e a Cesano ci sono state diverse “riviere” naturali da guadare – vince davanti a Mattro Burrini (CSU Insubria Varese) e al triatleta Thomas Previtali (Atletica Vedano).

Gara femminile (4 km) – La junior Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone), triatleta di livello nazionale, conferma le sue grandi doti di runner vincendo anche in un contesto così difficile come quello di Cesano davanti all’esperta Emily Vucemillo (Merano), azzurra della corsa in montagna; terzo posto per un’altra triatleta, Laura Ceddia (Atletica Vedano), poi un terzetto di Allieve con Alice Paglialonga (Atletica Punto It), Carola Fancellu (Euroatletica) e Sara Baldo (PBM Bovisio).

Cross per tutti Gruppetto partecipanti – Foto Roberto Mandelli/Fidal Milano

Gara under 20 (4 km) – Vittoria dello junior Alessandro Zanghi (Euroatletica), rientrato alle gare dopo una parentesi nel calcio. Secondo è il compagno di club Federico Caimi, allievo, terzo Jacopo Risi (OSA Saronno), poi Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone).

Master over 50 (6 km) – Seconda vittoria consecutiva per Corrado Armuzzi (Canturina – M50), che si impone davanti a Massimo Figaroli (CBA Cinisello – M50) che riesce a riprendere Fabio Cattaneo (GAP Saronno – M55).

Cross per Tutti: podio tutto brianzolo tra le Ragazze, Mauri campionessa provinciale

Gare giovanili – Maddalena Ravà (Atl.Meneghina), campionessa italiana Cadette dei 2000 metri, apre la sua stagione di cross vincendo una gara difficile davanti a Sara Mottadelli (Polisp.Besanese), Silvia Gottardi (Euroatletica) e Adele Bella (Athl. Villasanta). Tra i Cadetti prevale il lecchese Nicola Spano (Cortenova) che lascia alle spalle Edoardo Tricarico (Atl. Meneghina) e Andrea De Simoni (Aspes).

La categoria Ragazzi/e gareggia per il Campionato provinciale, quindi gara unica tra le annate 2012 e 2013. Dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, alla fine ha la meglio Alessandro Stirrup (Atl.Meneghina), che supera Marco Pellizzaro (Cortenova) e Jacopo Ricca (CUS Pro Patria Milano). La gara Ragazze vede la vittoria a sorpresa di Petra Maria Mauri (PBM Bovisio), classe 2013, alle sue spalle la compagna di club Mia Lina Pestrichella, terza Emma Maria Ciortan (GSA Brugherio).

Cross per Tutti: terza tappa a Cinisello Balsamo

Prossima gara domenica 2 febbraio a Cinisello Balsamo.