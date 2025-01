Cross per Tutti: aperte le iscrizioni online, due cambi di data a marzo

Il Cross per Tutti 2025 è già ai blocchi di partenza. L’inizio delle gare di apertura è previsto nel mattino di domenica 19 gennaio quando la 14° edizione del circuito prenderà ufficialmente il via dai prati di Canegrate mentre la seconda tappa è stata confermata per domenica 26 gennaio a Cesano Maderno (a questa prova il Comitato Provinciale Milano della Fidal ha abbinato il campionato che mette in palio i titoli delle categorie ragazzi/e).

Cross per Tutti: aperte le iscrizioni online, novità pettorale unico

Le iscrizioni al circuito, come comunicato dalla Fidal Provinciale, sono comunque ufficialmente aperte con una novità rispetto alle precedenti edizioni: gli atleti possono assicurarsi il pettorale che consente di gareggiare in tutte le sei le tappe, effettuando l’iscrizione tramite la propria società di appartenenza sul sito tessonline.fidal.it.

La grande novità dell’edizione 2025 infatti è il prezzo unico del pettorale: soltanto sette euro per tutte le categorie, dai cinque agli 85 anni. Questo cambiamento semplifica l’organizzazione di tutte le gare e soprattutto la partecipazione per atleti delle categorie assolute, che non dovranno più confermare la propria presenza in segreteria prima di ogni gara. Ritirato il pettorale, basterà presentarsi alla partenza pronti a gareggiare, senza ulteriori incombenze. Un bel risparmio di tempo e di energie.

Cross per Tutti: gara a Brugherio e premiazioni slittano di una settimana

Infine, un’ultima novità riguarda l’ultima tappa: la gara numero sei di Brugherio è stata posticipata al 9 marzo 2025, rispetto alla data inizialmente prevista del 2 marzo. Di conseguenza, anche la cerimonia di premiazione finale che si terrà presso Excelsior Cinema & Teatro Via San Carlo a Cesano Maderno slitta a venerdì 21 marzo alle ore 21, segnando l’inizio della primavera con una festa di sport e riconoscimenti.

Cross per Tutti: nel 2024 era andata così

Queste le classifiche finali per società nell’edizione 2024 Cross per Tutti. Settore assoluto: 1° Euroatletica 2002 – Paderno Dugnano; 2° Team A Lombardia – Brugherio; 3° Pro Sesto Atl.Cernusco. Settore giovanile: 1° Pbm Bovisio Masciago; 2° Euroatletica 2002; 3° Athletic Club Villasanta. Settore master: 1° Euroatletica 2002; 2° Atl.Paratico; 3° Ondaverde Athletica Team – Corbetta.