Cross per tutti, conto alla rovescia verso la prima gara a Cesano Maderno: le novità organizzative

Definito il programma del Cross per tutti: la 14° edizione del circuito comprende sei gare, tre verranno disputate in località della provincia di Monza e Brianza, altre tre in provincia di Milano. La serie delle gare in Brianza verrà aperta il 26 gennaio 2025 a Cesano Maderno (a questa prova il Comitato Provinciale Milano della Fidal ha abbinato il campionato che assegna titoli delle categorie ragazzi/e); il secondo appuntamento è il 16 febbraio a Lissone al quale seguirà, domenica 2 marzo, il terzo a Brugherio. Nell’hinterland milanese nella mattinata di domenica 19 gennaio si correrà la prima tappa a Canegrate; le altre il 2 febbraio a Cinisello e il 23 febbraio a Paderno Dugnano.

Cross per tutti, tariffa unica e iscrizioni più snelle

L’edizione 2025 si presenta anche con una grande novità: la tariffa unica. Se fino all’anno scorso il circuito presentava due differenti quote di iscrizione per il settore giovanile e quello assoluto, ora non sarà più così.

Nel 2025 i pettorali avranno tutti lo stesso prezzo di 7 euro, tariffa che darà la possibilità di partecipare a tutte e sei le gare in programma. Per il settore assoluto in particolare, significa anche non dover più confermare la presenza prima di ogni prova. Basta passaggi in segreteria prima della partenza. Infatti servirà farlo una sola volta, alla prima partecipazione.

Cross per tutti, il pool di società organizzatrici e sponsor

L’organizzazione del circuito è affidata a un pool di società che collaborano per offrire un’esperienza agonistica ai massimi livelli, dove in circa quattro ore (a partire dalle 9) si svolgono ben 22 gare che coinvolgono atleti di tutte le età, dai piccolissimi fino alle categorie Assolute.

Le società sportive che lavorano in perfetta sinergia sono Atletica Cesano Maderno, GSA Brugherio, Team Brianza Lissone, Atl. PAR Canegrate, Atl.Cinisello, EuroAtletica 2002 Paderno Dugnano .A supporto ci sono gli sponsor Affari & Sport, Mizuno, Pro-Action e Sport-Org.