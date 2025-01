Cross per Tutti 2025: in 2mila a Canegrate, brianzoli già in evidenza

A Canegrate è ripartito il Cross per Tutti 2025 con oltre 2mila atleti che hanno dato vita a gare molto combattute e con questi risultati, suddivisi per categoria. Prossima gara domenica 26 gennaio a Cesano Maderno.

Cross per Tutti 2025: in 2mila a Canegrate, sul podio Thomas Previtali e Giulia Bergamin

Gara élite (6 km) – Dopo il via il triatleta azzurro Thomas Previtali (Atl. Vedano) fa selezione e con lui resta solo Andrea Astolfi (CUS Pro Patria). La coppia fa gara a sé per 5 km, poi il maratoneta Astolfi fa valere la maggior resistenza e si porta al comando. Previtali è secondo e Stefano Carcano (Pro Sesto) terzo.

Gara femminile (4 km) – Nel primo giro la triatleta juniores Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone) prova a sorprendere tutte. Resta in scia Luisa Gaia Dal Molin (CUS Pro Patria), che all’inizio del secondo giro cambia ritmo e se ne va pr vincere la prova davanti a Bergamin, con Camilla Galimberti (Bracco Atletica) terza.

Gara under 20 (4 km) – Al via scatta Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone), ma il triatleta junior viene ripreso negli ultimi 500 metri. È sfida a tre con Giona Siena (Malpensa Atl.) che guadagna i metri decisivi per la vittoria, con il compagno Enea Rapisardi in seconda posizione, entrambi categoria Allievi, terzo lo junior Yuriy Shabalkov (CUS Pro Patria), quarto è Giorgini.

Master over 50 – Subito in fuga Corrado Armuzzi (AS Canturina – M50) e Vincenzo Liguori (Road Runners Milano – M50) ma solo nel finale Armuzzi riesce a prevalere sul combattivo Liguori. Terzo posto per Sebastien Fontaine (Virtus Binasco).

Cross per Tutti 2025: in 2mila a Canegrate, le gare giovanili

Gare giovanili – Prove under 16 completamente diverse. Quella Cadetti è un continuo susseguirsi di cambi di scena, ma nel finale prevale la potenza di Leonardo Maggi (La Fenice-Nova Milanese), che supera Paolo Valgattarri (Milano Atl.) e Leonardo Maselli (Aspes). Tra le Cadette vittoria di Vera Romeri (CUS Pavia), seconda Asia Scimone (Atl.Meneghina), terza Martina Tarantola (CUS Pavia).

Ragazzi 2012 – Volata da fotofinish tra Alessandro Stirrup (Atl.Meneghina) che recupera su Davide Lacicerchi (CUS Pro Patria), terzo Mattia Borghesi (Atl. Academy); nel settore femminile chiude forte Emma Ciortan (GSA Brugherio) per superare Virginia Margarucci (CUS Pro Patria) e Mia Pestrichella (PBM Bovisio).

Ragazze 2013 – Giorgio Pietranera (Atl. Meneghina) vince davanti a Mario Bizzarri (Centro Schuster) e Luca Lasagna (Atl. Cinisello); Vittoria De Wolf (CUS Insubria Varese) fa il vuoto davanti a Beatrice Proserpio (Vis Nova Giussano) ed Elsa Zangara (La Fenice-Nova Mil.).