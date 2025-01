Ciclocross: Salus Seregno trionfa agli Italiani di Follonica, tricolori la staffetta mista e Michael Careri

Nella bacheca della Salus Seregno, società sportiva fondata nel 1946 durante le festività natalizie, hanno trovato una speciale collocazione i trofei conquistati nei Campionati Italiani Ciclocross dalla squadra che a Follonica ha vinto il tricolore nella Staffetta mista, quindi con Michel Careri il titolo degli allievi primo anno, nonchè le medaglie d’argento di Matilde Anselmi e Sara Peruta nelle allieve primo e secondo anno.

Ciclocross: Salus Seregno trionfa agli Italiani di Follonica, la grande soddisfazione del presidente Moretto

«Abbiamo fatto qualcosa di enorme valore in questa rassegna a Follonica e non dobbiamo fermarci – ha detto il presidente Marco Moretto –La storia della Salus Seregno è fatta di straordinari successi frutto dell’impegno di persone che si sono spese per la diffusione del ciclismo, specie tra i giovani, primo su tutti l’indimenticato Giuseppe Meroni che ha sempre coltivato un’amicizia vera e profonda con la società ed i suoi componenti. A Meroni vanno riconosciuti altri meriti in primis quelli di aver agito sempre con onestà e con lungimiranza nei confronti di tanti giovani aiutandoli a procedere con accortezza su tutti i percorsi. Ecco: io voglio seguire questi tracciati e riportare la Salus a quei livelli con programmi chiari e vincenti».

Ciclocross: Salus Seregno trionfa agli Italiani di Follonica, i risultati

Mai parole di Moretto sono parse più appropriate per evidenziare il rendimento di una squadra che in Toscana ha esibito oltre alla forza, e all’orgoglio la mentalità da vincente. Salus campione d’Italia quindi nella prova del Team Relay con Michel Careri, Giovanni Bosio, Sara Peruta e Nicolò Maglietti, con lo stesso Careri tricolore nella gara individuale negli allievi di primo anno dove il talento valdostano (abita a Saint Marcel) ha superato il friulano Alessio Borile e il toscano Riccardo Frosini. Nel rendiconto della squadra gialloblu spiccano anche le medaglie d’argento conquistate da Matilde Anselmi e Sara Peruta nelle allieve di primo e di secondo anno ed una serie di importanti piazzamenti a iniziare dal quarto posto di Giovanni Bosio (A.2), poi con il quinto di Matteo Jacopo Gualtieri (A.1), il sesto di Davide Enrico Ghezzi (ES.2), l’ottavo di Nicolò Maglietti (ES.2) e l’undicesimo di Amelie Cerise (ES.2).