Ciclocross, soddisfazioni per la Salus Seregno: poker di vittorie

Le gare di ciclocross disputate a Sabbio Chiese ed a Lanzo Torinese hanno portato altre soddisfazioni alla Salus Seregno avvalorate da quattro vittorie e da numerosi piazzamenti. Nel Cleten Cross Valle Sabbia, nel Bresciano, valido come sesta prova del Trofeo Lombardia nonché come unica gara di Campionato Lombardo categorie giovanili, hanno vinto il titolo con la maglia giallo-blu gli allievi Matteo Jacopo Gualtieri e Sara Peruta.

Ciclocross, la soddisfazione del presidente della Salus Seregno Marco Moretto

“Le gare hanno offerto come sempre emozioni e spirito agonistico con numerosi giovani al via che si sono impegnati per la conquista della prestigiosa maglia da mettere in bacheca. Il pronostico è stato rispettato dalla Salus Seregno con una doppietta” ha aggiunto il presidente della società Marco Moretto. Il monzese Gualtieri, alla quarta affermazione stagionale, si è imposto tra gli allievi di 1^ anno davanti a Simone Antonio Pini (Rebel Bike Paredi); nel settore femminile Peruta, classe 2009 bergamasca di Terno d’Isola, nelle allieve ha superato la favorita Elisa Zipoli (Team Serio).

Per i colori della Fiorin di Baruccana, sono da segnalare la terza posizione di Andrea Colombo (Allievi 2^ anno) e la quarta di Isabel Di Sciuva (Allieve 1^ anno). Nelle gare per le categorie maggiori e non valide per il campionato regionale vanno evidenziati il successo del cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù GB Junior) negli juniores e il terzo posto di Irene Oneda (Gs.Fiorin) nelle donne open.

Ciclocross, seconda doppietta Salus Seregno alla Coppa Piemonte

La seconda doppietta della Salus si è materializzata a Lanzo Torinese nella 6a prova della Coppa Piemonte. Elisa Giangrasso ha colto la sua prima vittoria con le donne juniores davanti a Noemi Poletti (Ale Cycling Team) mentre Michel Careri ha primeggiato con gli allievi di primo anno sul cuneese Mattia Bonavia. Nel bottino della Salus figurano inoltre i secondi posti di Giovanni Bosio, Nicolò Maglietti e Matilde Anselmi (All.1^ anno), la terza piazza di Davide Enrico Ghezzi e la quarta di Amelie Cerise (Eso. 1^ anno).

Il Ciclocross torna in Brianza con il Memorial Giovanni Bartesaghi: ad Albiate martedì 24 dicembre è in programma la 28esima edizione del Cross della Vigilia-Ciao Giò affidata alla Sport Management Organization di Fabio Perego.