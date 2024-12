Ciclocross, la Lombardia A si aggiudica a Seregno la Coppa Italia giovanile

La squadra A della Lombardia si è aggiudicata domenica 29 dicembre a Seregno, sul tracciato interno al parco 2 giugno alla Porada, la Coppa Italia giovanile di ciclocross, precedendo il Friuli Venezia Giulia e la formazione A del Piemonte. È stato questo l’esito della quarta edizione del trofeo Città di Seregno-memorial Enrico Lainati e trofeo Bcc Barlassina, promossa dalla Respace Biketeam, con la collaborazione di Cicli Brianza e della Salus Seregno ed il patrocinio della Federciclismo, valida come prova unica per l’assegnazione della prestigiosa manifestazione e momento di apertura della programmazione per il 2025, quando Seregno sarà città europea dello sport. I lombardi si sono imposti con centoventinove punti, sedici in più dei friulani e ventitré in più dei piemontesi.

Ciclocross: il dettaglio della singole gare

Il podio della gara femminile delle Allieve al primo anno, vinta da Matilde Anselmi, tesserata per la Salus Seregno

Scendendo nel dettaglio delle singole prove, tra gli Allievi al primo anno il successo ha arriso a Michel Careri e Matilde Anselmi della Valle d’Aosta, entrambi tesserati per la Salus Seregno, mentre tra gli Allievi al secondo anno sul gradino più alto del podio sono saliti Tommaso Cingolani delle Marche, neo campione europeo, e Sara Peruta della Lombardia A. Tra gli Esordienti al secondo anno, invece, l’hanno spuntata Luca Ferro della Lombardia A ed Eleonora Flaviani della Lombardia B. La gara di Team Relay, infine, ha visto il Veneto A, con Pietro Genovese, Simone Brutti, Elena Miglioranza, Marta Grassi e Matteo Martini, sopravanzare in 40’38’’ il Friuli Venezia Giulia, che ha schierato Alessio Borile, Gabriele Molinari, Rachele Cafueri, Azzurra Rizzi e Massimo Bagnariol ed accusato un distacco di 7’’. Terza è risultata la Lombardia A, forte di Jacopo Costi, Luca Ferro, Sara Peruta, Beatrice Maifrè e Matteo Gualtieri, in ritardo di 9’’.

Ciclocross: i risultati delle prove Master

Tra i Master, che si sono misurati in mattinata, nella fascia 1 si è imposto Samuel Mazzucchelli della Sc Alfredo Binda, nella fascia 2 Simone Veronese del Progetto Ciclismo S, nella fascia 3 Graziano Bonalda della Sc Alfredo Binda, nella fascia 4 Corrado Cottin del Team Benato e tra le Woman Martina Biolo dell’M9 Racing Team.