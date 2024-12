Ciclocross, si assegna a Seregno la Coppa Italia giovanile: a sfidarsi sono tredici regioni

Battesimo sabato 28 dicembre a Seregno per la quarta edizione del trofeo di ciclocross Città di Seregno-memorial Enrico Lainati e trofeo Bcc Barlassina, manifestazione promossa dalla Respace Biketeam, con la collaborazione di Cicli Brianza e della Salus Seregno ed il patrocinio della Federciclismo, valida come prova unica per l’assegnazione della Coppa Italia giovanile, con al via i concorrenti selezionati dai comitati regionali. L’appuntamento, che sarà ospitato domenica 29 dicembre dal parco 2 giugno alla Porada, costituisce una delle introduzioni al programma previsto per il 2025, quando Seregno sarà città europea dello sport.

Ciclocross: una sfilata in centro ha introdotto la manifestazione

La sala Gandini al momento della presentazione

Le selezioni regionali hanno sfilato nel pomeriggio nel centro storico, partendo dalla piazza Roma e percorrendo il corso del popolo, prima di approdare alla sala Gandini di via 24 maggio, dove sono state presentate ufficialmente. «È bello -ha commentato in questa sede l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga– vedere così tanti ragazzi a Seregno per una manifestazione importante. Ringrazio gli organizzatori e la federazione, per aver scelto la nostra città. Vogliamo che i giovani siano concentrati sullo sport e stiano il più lontano possibile da telefonini e tablet». Entusiasmo si è letto nelle parole di Marco Tagliabue, presidente della Respace Biketeam, che si è rivolto in prima battuta agli atleti che aveva di fronte: «Voi rappresentate le regioni. Domani gareggerete avendo come compagno chi di solito veste i colori di una società diversa dalla vostra ed è quindi un avversario. Sarete una squadra, come siamo stati squadra noi, che abbiamo fatto tanto lavoro e ci siamo interfacciati con l’amministrazione comunale in modo proficuo».

Ciclocross: i commenti dei rappresentanti della Fci

La formazione della Lombardia

Sul fronte della Federciclismo, il presidente regionale Stefano Pedrinazzi ha invece sottolineato che «le gare si svolgeranno in un parco pubblico e potremo così mostrare come i nostri ragazzi siano bravi ad andare in bici ed essere attrattivi nei confronti di altri coetanei. Seregno è del resto una patria del ciclismo lombardo: qui è nato Giacinto Santambrogio, che è stato il gregario preferito di Felice Gimondi». Massimo Ghirotto, presidente della struttura fuoristrada della Fci, ha infine chiosato: «La Coppa Italia è la vostra festa. Godetevi questo appuntamento».

Ciclocross: l’elenco delle regioni in gara

La formazione dell’Emilia Romagna

Sul tracciato del parco 2 giugno alla Porada, domenica 29 dicembre si sfideranno Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

Ciclocross: il programma dell’appuntamento

La formazione della Toscana

Il programma prevede, dopo le prove del percorso tra le 9 e le 10, la disputa alle 10.15 di una staffetta Team Relay. Seguiranno le prove dei regionali Master (ore 11.15) e degli Esordienti uomini e donne (ore 12.45), prima che le premiazioni dei Master alle 13.30 concludano la mattinata. Nel pomeriggio, il palcoscenico lo occuperanno le gare degli Allievi al secondo anno uomini e donne (ore 14), degli Allievi al primo anno uomini e donne (ore 15) ed infine le premiazioni della Coppa Italia.