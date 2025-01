Ciclismo femminile: Confalonieri pensa da dirigente, le sue colleghe brianzole cambiano squadra

Tre atlete brianzole, all’inizio del nuovo anno, hanno cambiato maglia. Sono Alice Maria Arzuffi di Seregno, affiliata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, che gareggerà per la Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi; Sara Fiorin di Seveso, che ha firmato un contratto con il team Ceratizit–WNT, ed Emma Redaelli di Sovico, che gli sportivi vedranno gareggiare con la maglia Isolmant-Premac Vittoria.

Ciclismo: Arzuffi correrà con la Laboral Kutxa

Alice Maria Arzuffi

Alice Maria Arzuffi, classe 1994, lasciato il team Ceratizit-WNT, ha firmato un accordo biennale con la squadra basca Laboral Kutxa. Specialista del ciclocross, tra il 2013 e il 2016 l’atleta di Seregno è stata quattro volte campionessa italiana Under 23; nel gennaio 2021 ha vinto per la prima volta il titolo nazionale categoria Elite, dopo quattro medaglie d’argento. Ai campionati europei di specialità ha invece vinto due medaglie da Under 23, il bronzo nel 2013 e l’argento nel 2015, nonché il bronzo da Elite nel 2017. Su strada ha partecipato alle più importanti corse a tappe: nel 2024, tra l’altro, al Giro d’Italia (si è classificata al diciassettesimo posto), quindi al Tour de France dove ha conquistato il ventesimo posto finale. Alice inoltre ha indossato la maglia azzurra in settembre nel mondiale su strada a Zurigo; il 5 ottobre nel campionato del mondo Gravel in Belgio; il 13 ottobre nell’europeo Gravel ad Asiago dove si è classificata al terzo posto. Lo scorso anno ha percorso 5mila 636 chilometri in gare su strada. «Sono orgogliosa di entrare a far parte del team Laboral Kutxa. È una squadra che sta crescendo anno dopo anno e sono convinta sia un buon ambiente per ottenere risultati prestigiosi» ha detto Alice,

Ciclismo: Fiorin ha scelto la Ceratizit-WTN Pro Cycling

Sara Fiorin

Dopo la grande soddisfazione per aver indossato la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi, Sara Fiorin, classe 2003, quest’anno esordirà nel World Tour. L’atleta di Seveso, cresciuta a Baruccana nella squadra di famiglia dei Cicli Fiorin, ha lasciato la UAE Devolpment e firmato un contratto con la Ceratizit-WTN Pro Cycling. Quanto cambia correre in questa stagione nella massima serie? «Tantissimo, per me è come ripartire da zero e mi sento esattamente com’ero lo scorso anno al mio approccio con la UAE -ha spiegato l’atleta-. Entro nel mondo dei grandi con umiltà, ma conscia di potermi ritagliare un mio spazio. Intanto voglio fare esperienza e vedere come crescerò settimana dopo settimana».

Ciclismo: Redaelli indosserà la maglia della Isolmant-Premac-Vittoria

Emma Redaelli

Da Capodanno Emma Redaelli indossa la maglia della Isolmant-Premac-Vittoria. La ragazza di Sovico nelle ultime due stagioni ha gareggiato nella UAE Development tra strade e libri, in quanto è studentessa universitaria in Scienze della alimentazione. «Due annate al Team degli Emirati Arabi Uniti -afferma Emma, nata a Monza il 15 febbraio 2003- sono state belle e importanti dal punto di vista formativo e ringrazio tutti per i supporti. Adesso ho avvertito l’esigenza di correre in un team nuovo, con la possibilità di agire con maggiore libertà tattica».

Ciclismo: futuro da dirigente per Confalonieri?

Maria Giulia Confalonieri

Chi non ha cambiato maglia è Maria Giulia Confalonieri. L’atleta professionista di Seregno (classe 1993 con un palmares prestigioso, nel quale spiccano soprattutto le vittorie in gare internazionali su pista) correrà ancora per un anno per la squadra norvegese Uno-X-Mobility, ma sta già programmando il suo futuro come dirigente. Maria Giulia, infatti, ha presentato la sua candidatura (regolarmente accettata) per l’assemblea elettiva ordinaria nazionale della Fci, convocata per il giorno 19 gennaio per l’elezione, tra l’altro, di due consiglieri in rappresentanza degli atleti e, ovviamente, del nuovo direttivo.