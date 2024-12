Seregno, si disputa alla Porada la Coppa Italia giovanile di ciclocross: le gare il 29 dicembre

Seregno sarà, per un weekend, la capitale italiana del ciclocross. In apertura del programma pensato per celebrare il riconoscimento di città europea dello sport nel 2025, sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre la scena locale sarà caratterizzata dalla quarta edizione del trofeo di ciclocross Città di Seregno–memorial Enrico Lainati e trofeo Bcc Barlassina, le gare della quale si svolgeranno al parco 2 giugno alla Porada. La manifestazione, promossa dalla Respace Biketeam, con la collaborazione di Cicli Brianza e Salus Seregno ed il patrocinio federale, e valida come prova unica per l’assegnazione della Coppa Italia giovanile, vedrà affrontarsi gli atleti selezionati dai comitati regionali. Il clou è previsto domenica 29 dicembre, quando, dopo le prove del percorso tra le 9 e le 10, alle 10.15 si disputerà una staffetta Team Relay. Seguiranno le gare dei regionali Master (ore 11.15) e degli Esordienti uomini e donne (ore 12.45), prima che le premiazioni dei Master alle 13.30 chiudano la mattinata. Nel pomeriggio, il palcoscenico lo occuperanno le prove degli Allievi al secondo anno uomini e donne (ore 14), degli Allievi al primo anno uomini e donne (ore 15) ed infine le premiazioni della Coppa Italia.

Ciclocross: i pareri dei rappresentanti istituzionali

L’appuntamento è stato illustrato lunedì 16 dicembre in una conferenza stampa, ospitata dalla sala di rappresentanza di palazzo Landriani-Caponaghi e moderata da Maurizio Losa, presidente del comitato organizzatore delle iniziative per Seregno città europea dello sport. «Credo che i macrotemi di questo percorso siano tre -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi-: gli eventi da promuovere, la valorizzazione del lavoro delle associazioni sportive del territorio, per sostenere le quali abbiamo appena chiuso un bando, ed infine la convinzione che, mai come in questo momento, i valori ai giovani si possano veicolare con lo sport. Ogni euro speso per lo sport è un euro speso con finalità sociale». Stefano Pedrinazzi, presidente regionale della Fci, ha invece sottolineato come «Seregno sia l’esempio che, lavorando insieme, si cresce. L’organizzazione è sempre stata impeccabile, mentre in questi anni è cresciuto il livello tecnico», prima che Chiara Mariani, presidente provinciale, evidenziasse come «i ragazzi tengono molto a correre con la maglia della Lombardia».

Ciclocross: possibile una sfilata in centro degli atleti

Dal canto suo, Marco Tagliabue, presidente della Respace Biketeam, ha poi spiegato che «stiamo pensando ad una sfilata degli atleti in centro per sabato 28 dicembre, che parta da piazza Roma» e preceda la presentazione delle rappresentative regionali, prevista alle 17.30 in sala Gandini. Gli interventi di dirigenti esperti come Alberto Volpi ed Andrea Tonti, dei rappresentanti di Bcc Barlassina e Gelsia e dell’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga hanno terminato la conferenza stampa.