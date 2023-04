Doppio colpo di Matteo Fiorin: il talentuoso atleta di Baruccana (Seveso) ha conquistato il primo posto nella 91sima Medaglia d’Oro città di Monza-46simo Trofeo Angelo Schiatti per juniores che si è disputata sulla pista dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il pistard azzurro, portacolori del Pool Cantù-GB Junior che sulla pista monzese aveva vinto tra gli allievi nel 2021, domenica, ha regolato Michele Colosio del Team F.lli Giorgi e Riccardo Barbuto del team Aspiratori Otelli ed ha percorso 81,102 km alla media orario di 45,585.

Ciclismo: Matteo Fiorin sfreccia all’autodromo di Monza, vittoria nel Trofeo Schiatti e campione provinciale

Per Matteo Fiorin che ha indossato anche la maglia di Campione Provinciale Monza&Brianza è anche la prima vittoria nella stagione 2023 in corse su strada ma nel suo bilancio compaiono già un terzo posto ottenuto il 2 aprile nella Novara-Suno e due quinti posti: il 24 aprile a Roma nel Gp.Liberazione e il 25 aprile a Castano Primo.

Ciclismo: gli altri risultati all’autodromo di Monza

Questa domenica l’Autodromo di Monza ha aperto i battenti per ospitare altre corse. In quella riservata ai corridori della categoria Allievi, Filippo Colella dell’Us Biassono si è classificato al nono posto un piazzamento che gli consentito di vincere il titolo di Campione Provinciale di Monza&Brianza. La prova, con in palio il Trofeo Pata-Trofeo Trasporti Maion-Trofeo Trasporti Maldaner, è stata vinta da Federico Saccani in forza alla Scuola Ciclismo Mincio Chiese, che allo sprint ha preceduto i comaschi Filippo Cappelletti e Luigi Schiavolin entrambi del Gs Alzate Brianza.

Negli Esordienti volata vincente di Ivan Aldo Casabona nel Trofeo Avis Senago-Trofeo O.T.E. Spedizioni Internazionali, organizzato dal Pedale Senaghese che è anche la società del vincitore. Bellissimo spunto quello del giovane milanese di Bollate, classe 2009 alla prima affermazione della stagione, che sulla pista dell’Autodromo di Monza ha superato Ivan Mosè Borghi Pellizzoni, del Gs. Cicli Fiorin, il piemontese Mattia Moretti (Ciclistica Rostese). Nell’ordine d’arrivo assoluto Cesare Castellani, altro atleta affiliato al Gs.Cicli Fiorin, è rimasto ai piedi del podio.