Ciclismo: Fiorin vince la Madison dell’International Meeting Track in Belgio

Prestigiosa vittoria in Belgio di Matteo Fiorin. Il talentuoso atleta di Baruccana (Seveso) in gara con un altro azzurro Juan David Sierra ha vinto la Madison dell’International Meeting Track sulla pista di Gand. I due giovani juniores, affiliati rispettivamente al Pool Cantù-GB Junior ed alla Biringhello, hanno dominato la gara a coppie disputata sabato pomeriggio con 33 punti e, con netto vantaggio, sulla coppia francese Lucas Menanteau e Nathanel Boutron che ha raccolto 11 punti e sul team del Belgio formato da Stan Dens e Nolan Huysmans (10 pt.). Gli azzurri hanno dominato la prova, vincendo ben quattro volate (compresa l’ultima da punteggio doppio) sulle otto a disposizione e raccogliendo punti nelle altre. Matteo Fiorin ha confermato anche in questa manifestazione di essere atleta di livello internazionale la sua predisposizione per le gare in pista.

Ciclismo: Fiorin vince la Madison e la sua carriera

Tra l’altro il 10 febbraio scorso sulla pista del Centro Mondiale Ciclismo di Aigle, in Svizzera, in occasione del meeting internazionale giovanile, aveva inaugurato la stagione delle corse indoor conquistando il successo nella classifica dell’Omnium Juniores. In quella trasferta l’atleta brianzolo Matteo aveva preceduto l’elvetico Luca Buhlmann e il compagno di squadra Etienne Grimod. Matteo Fiorin é nato a Desio il 14 giugno 2005 abita a Baruccana di Seveso alterna con successo l’attività su pista a quella su strada (quest’anno una vittoria e un terzo posto nella gara Novara-Suno disputata il 2 aprile e vinta da Juan David Sierra). Si è avvicinato al ciclismo all’età di 7 anni, seguendo le corse femminili della squadra diretta dal padre Daniele. Prima società il Gs.Cicli Fiorin del nonno Guido. Velocista, è alto 180 centimetri per 74 chili. Nel suo palmares, un titolo mondiale ed uno europeo (vinti nel 2022 rispettivamente in agosto a Tel Aviv e in luglio sulla pista di Anadia, in Portogallo), 11 tricolori: 9 su pista, 1 su strada e 1 di ciclocross.