Ciclismo: Matteo Fiorin in azzurro per la Parigi-Roubaix Juniores

Il talentuoso corridore Matteo Fiorin di Baruccana (Seveso) vestirà la maglia azzurra nella Parigi – Roubaix Juniores, gara valida anche per la Coppa delle Nazioni Juniores che si corre domenica 9 aprile. Lo ha deciso il Ct della nazionale italiana Juniores Edoardo Salvoldi che ha ufficializzato i nomi dei sei corridori che rappresenteranno l’Italia in una delle corse internazionali più affascinanti.

Ciclismo: i convocati per la Parigi-Roubaix Juniores

Gli atleti selezionati sono il trentino Thomas Capra e il ligure Luca Giaimi, che hanno già gareggiato nella prima prova di Coppa delle Nazioni, quindi, a completare l’organico, quattro new entry. Sono Renato Favero (passista e cronoman); Samuele Scappini un habitué della maglia della nazionale di ciclocross, specialità in cui si è laureato per due volte campione italiano tra gli juniores; quindi il ligure Gabriele De Fabritiis (quest’anno ha vinto il Gp. Giuliano Baronti) e per finire il brianzolo Matteo Fiorin, portacolori della GB Junior Team – Pool Cantù.

Ciclismo: Parigi-Roubaix Juniores, la stagione di Matteo Fiorin

Nelle prime gare della stagione Matteo ha vinto la 2° Coppa di Primavera di Cesano Maderno mentre domenica è salito sul terzo gradino del podio nella Novara-Suno vinta da David Sierra (Biringhello) davanti a Luca Giaimi.

Fiorin non è nuovo alle trasferte in nazionale e ha già partecipato l’anno scorso alla fortunata spedizione azzurra ai mondiali su pista di Tel Aviv e agli Europei di Anadia. È nato a Desio il 14 giugno 2005 abita a Baruccana di Seveso alterna con successo l’attività su pista a quella su strada. Si è avvicinato al ciclismo all’età di 7 anni, seguendo le corse femminili della squadra diretta dal padre Daniele. Prima società il Gs Cicli Fiorin del nonno Guido. Velocista, è alto 180 centimetri per 74 chili. Nel suo palmares, un titolo mondiale ed europeo, 11 tricolori: 9 su pista, 1 su strada e 1 di ciclocross. Nel 2019 ha vinto la Mini Parigi Roubaix.