Calcio, Serie D: la nuova Folgore Caratese non passa col Caldiero Terme

La prima sfida del 2024 non regala il sorriso alla Folgore Caratese. La 20° giornata di campionato di Serie D, nonché la prima del girone di ritorno, ha visto il successo del Caldiero Terme per 2-0.

Calcio, Serie D: la nuova Folgore Caratese, 9 nuovi innesti e 17 giocatori in uscita nel mercato invernale

Anno nuovo, nuovo assetto per la squadra di mister Parlato totalmente modificata in ogni reparto. Il mercato invernale in casa biancazzurra si è concluso con ben 26 operazioni portate a termine: 9 nuovi innesti e 17 giocatori in uscita. Una rivoluzione che ha cambiato gli equilibri in una squadra che necessita ancora di tempo per trovare quella quadra che possa far coincidere buone prestazioni e punti.

Calcio, Serie D: Caldiero Terme-Folgore Caratese, la partita

Allo stadio Mario Berti la prima rete del Caldiero Terme arriva al 9’: palla persa a centrocampo dalla Folgore Caratese che consente la ripartenza veloce dei padroni di casa. Dalla sinistra Fasan entra in area e cerca il secondo palo, Viscovo prova ad anticipare ma non riesce, tutto facile per Furini che insacca da distanza ravvicinata.

Il raddoppio al 60’ ed è un eurogol di Zerbini, capitano del Caldiero. Non bastano le marcature di Santambrogio e Lofoco, con il destro da poco oltre il limite dell’area trova la rete sotto l’incrocio dei pali.

La Folgore tenta di accorciare le distanze sul finale. Scapuzzi (subentrato a partita in corso) si mostra a più riprese propositivo in avanti. Nel recupero la sfera impatta sulla traversa per quello che è stato l’ultimo guizzo della gara.

Il triplice fischio è arrivato al 95’. La Folgore Caratese paga pegno per il poco cinismo davanti a una squadra ben messa in campo e dalla difesa impenetrabile che rispecchia il primo posto in classifica seppur a pari punti con l’Arconatese.

Calcio, Serie D: il tabellino di Caldiero Terme-Folgore Caratese

Caldiero Terme– Folgore Caratese 2-0

Marcatori: 9’ Furini, 60’ Zerbato

Caldiero Terme (4-3-3): Kuqi; Turano, Personi (62’ st Formichetti), Furini (62’ st Gobetti), Zerbato (76’ Arma), Filiciotto, Fasan, Bitihene (82’ Tuzzo), Gecchele, Cherubin (70’ Hoxha), Baldani. A disposizione: Aldegheri, Rossi, Orfeini, Gianola. All. Soave

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo; Santambrogio, Lofoco, Arpino, Cavallini; Caporali (74’ Rosa), Esposito N., Silano (74’ Floridia); Panatti (57’ Scapuzzi), Esposito R. (57’ Kyeremateng), Barranco. A disposizione: Macchi, Marchi, Sala, Nicolosi, Bright, Kyeremateng. All. Parlato

Arbitro: Emanuele Ciaravolo (sez. Torre del Greco)

Ammoniti: Cherubin 30’, 41’ Caporali, 64’ Baldani, 68’ Santambrogio, 80’ Kyeremateng, 84’ Scapuzzi, 93’ Tuzzo