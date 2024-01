Calcio, serie D: la Folgore Caratese aggiunge Nicolini, Bright e il team manager Loschiavo

Ancora novità dalla Folgore Caratese. Nella giornata dell’Epifania, la società presieduta da Michele Criscitiello ha perfezionato l’ingaggio di due calciatori. Sono il mediano Kevin Bright (lo scorso anno al Seregno) e il terzino Leonardo Nicolini dal Renate che, con ogni probabilità, faranno il loro esordio già domenica nella partita che la squadra bianco-azzurra disputa a Caldiero Terme.

Calcio, serie D: chi è Luigi Loschiavo, figlio d’arte

Inoltre per rafforzare la struttura operativa della società, è stato assunto come team manager Luigi Loschiavo che svolgerà anche mansioni di dirigente accompagnatore.

Calcio Folgore Caratese Luigi Loschiavo

Nato e cresciuto ad Avellino, classe 1991 laureato in Scienze Motorie, Luigi Loschiavo è figlio d’arte nel mondo del calcio. Il padre, infatti, è Tonino Loschiavo storico dirigente in Serie A e B di Avellino, Benevento, Foggia e della Salernitana di Pasquale Casillo e Zdeněk Zeman.

Calcio, serie D: il difensore Leonardo Nicolini, dal Renate in Serie C

Importanti, sono anche gli inserimenti nel roster della squadra allenata da mister Carmine Parlato di due talentuosi atleti: il primo è Leonardo Nicolini, difensore centrale classe 2004.

L’esperienza nelle giovanili dello Spezia ha permesso a questo promettente calciatore di esordire nel campionato Primavera 2. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fezzanese con la quale ha collezionato 32 presenza, affermandosi un punto fermo per la squadra. Quest’anno ha iniziato la stagione tra i professionisti in forza al Renate in Serie C ed è stato convocato per ben otto volte tra i titolari. Adesso la nuova esperienza a Carate Brianza.

Calcio, serie D: il talento Kevin Bright, cresciuto nel Milan

Ingaggiato anche Kevin Bright. Il talento italo-americano, classe 2003, cresciuto tra le fila del Milan (ruolo mediano), con il quale ha calcato i campi del campionato Primavera e in ambito europeo della Youth League. Poi il passaggio alla Cremonese, dove ha in poco tempo conquistato il posto da titolare nella Primavera. A seguire l’esperienza al Seregno (titolare nel campionato 2022-23) per poi iniziare la stagione in corso con la maglia della Reggina, in Serie D.

Adesso la nuova avventura in Brianza nella Folgore Caratese, per portare freschezza e talento all’ambizione gruppo biancazzurro.