Coppa Italia di Eccellenza, la finalissima allo stadio Ferruccio di Seregno

Dopo aver superato in una doppia sfida le insidie delle semifinali, Solbiatese Calcio 1911 e Ciliverghe Mazzano domenica 7 gennaio (ore 15 – Stadio Ferruccio di Seregno) si affrontano nell’ultimo atto della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza per conquistare il trofeo messo in palio dal Comitato Regionale Lombardo che dà diritto alla vincitrice di approdare alla fase finale nazionale.

Coppa Italia di Eccellenza, ultimo atto tra Solbiatese e Ciliverghe Mazzano

La Solbiatese di mister Andrea Rota parte da favorita ma di parere opposto è il Ciliverghe di mister Paolo Quartuccio poiché in una gara secca tutto è possibile. Come sono arrivate in finale queste squadre? Il Ciloverghe ribaltando nella gara di ritorno con un netto 3-1 la vittoria della Caronnese (1-0) nell’andata, mentre la Solbiatese, con fatica, in Brianza è riuscita a contenere il forcing dell’Ardor Lazzate a un passo dal clamoroso sorpasso.