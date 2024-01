Serie A: LIVE Frosinone-Monza 2-3, biancorossi spettacolari per gioco e coraggio!

La vittoria e i tre punti sono clamoroso passo in avanti verso la salvezza. Il girone d’andata si chiude con 25 punti, tre in più dell’anno scorso. Per vincere questa partita il Monza ha tratto il meglio dai suoi talenti, Carboni e Mota si scambiano gli assist per il gol, poi l’autorete di Soulè per il massimo vantaggio. Qua escono i nervi del Frosinone che accorcia subito con Harroui e poi si mette in scia con il rigore di Soulè. Il finale è di sofferenza, in apnea, ma il fortino regge e si torna in Brianza con un risultato positivo

50′ FINITAAAAAA!!!!! Con grande cuore, soffrendo, dopo uno straordinario primo tempo, il Monza strappa tre punti al Frosinone e chiude a 25 punti un ottimo girone d’andata!

48′ Punizione da lontanissimo per il Frosinone e ammonito Akpa Akpro. Riprende la pressione

47′ Prova il filtrante Mazzitelli, pallone che sfila sul fondo con Sorrentino a controllare

45′ Birindelli spreca un’enorme occasione in ripartenza mancando l’ultimo tocco davanti a Turati. Cinque minuti di recupero, cinque minuti di ulteriore sofferenza per il Monza che è quasi senza ossigeno

44′ Ancora un’ammonizione, per Barrenechea questa volta, per proteste dopo un fischio di Ferrieri Caputi per spinta di Cuni a centro area

43′ Calcio d’angolo regalato per pasticcio di Bondo e Birindelli, in qualche modo sulla palla buttata dentro Colombo riesce a liberare. Rimane in attacco il Frosinone

40′ Ancora più peso offensivo per Di Francesco che inserisce anche Cuni, in mezzo all’attacco al fianco di Kaio Jorge, e Ibrahimovic, giovane esterno classe 2005 a cercare la giocata sulla fascia destra. In pratica ci sono solo Okoli e Monterisi in difesa con Mazzitelli e Barrenechea a centrocampo

35′ Ultimi dieci minuti di gioco. Le energie in campo iniziano ad essere poche, il Frosinone procede con la forza dei nervi. Intanto ammonito Colombo per un’esagerata pressione sul rinvio di Turati

31′ Gol per il Frosinone, Soulè è glaciale dal dischetto e dopo l’autogol segna il 2-3 riportando in carreggiata i padroni di casa.

29′ Rigore per il Frosinone. Brutta uscita palla con Pedro Pereira e Pessina che combinano un pasticcio, Mazzitelli recupero e manda in verticale Caso che supera D’Ambrosio sulla corsa. L’ex Inter travolge l’esterno locale e provoca il fallo da massima punizione che Ferrieri Caputi assegna

28′ Cartellino giallo per Lusuardi, per un intervento parecchio in ritardo su Carboni

24′ Continua a spingere il Frosinone. Kaio Jorge è un riferimento diverso rispetto a Cheddira e la retroguardia brianzola lo soffre. Non sempre i padroni di casa arrivano al tiro, però la pressione rimane costante.

20′ Con le sostituzioni il Monza cerca di anestetizzare la furia ciociara che si affievolisce ma non si spegne. Ancora mezzo tempo di sofferenza per i bagaj

15′ Cambi in campo. Lo staff tecnico biancorosso decide di togliere Gagliardini ammonito inserendo Pablo Marì al rientro dalla squalifica, ma anche Colpani per mettere Akpa Akpro, con tutta la sua energia e fisicità, in mediana

11′ Gol per il Frosinone. Replica subito la squadra di casa, carica a testa bassa dopo quello che poteva essere il devastante colpo del kappaò. E invece Harroui punta forte la porta, sfidando tutta la difesa e beffando Sorrentino sul primo palo

10′ GOOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAA! E fa 3-0 la squadra di Palladino. Sull’ennesima ripartenza, Carboni gira al centro dell’area alla ricerca di Mota Carvalho ma Soulè interviene male, per recuperare, e autotrafigge Turati con una goffa autorete

9′ Ammonito anche Monterisi, intervenuto in nettissimo ritardo su Valentin Carboni

8′ Ancora Caso, molto reattivo e propositivo nell’uno contro uno, offre a Soulè per la conclusione al centro dell’area che, troppo lenta, Sorrentino può controllare.

6′ Ammonito Caldirola per un intervento a metà campo su Cheddira. Dal vivo puà anche starci, ma i replay chiariscono che il difensore brianzolo ritrae la gamba prima del contatto

3′ Ecco la prima conclusione di Caso, dalla distanza, a scaldare i guanti di Sorrentino che respinge in calcio d’angolo. Il Frosinone è entrato con una nuova foga nella ripresa

1′ Cambi immediati per Di Francesco che inserisce Mazzitelli in mediana togliendo Reinier opaco nel primo tempo e poi Caso al posto di Lirola. Cambia anche la disposizione con un più usuale 4-2-3-1.

Grande prestazione dei biancorossi a Frosinone. La squadra di Palladino è subito aggressiva e molto verticale. I biancorossi capiscono immediatamente le difficoltà in transizione negativa dell’undici di Di Francesco e ne approfittano aggredendo i portatori di palla e i possessi vaganti per poi proporsi velocemente in avanti, anche con tanti uomini. Maturano così le occasioni migliori. Il resto lo fanno Mota Carvalho e Carboni che si scambiano i reciproci assist e firmano un doppio vantaggio preziosissimo da custodire fino alla fine.

51′ Finisce 2-0 per il Monza per il primo tempo!

46′ Sei minuti di recupero allo Stirpe per il problemi al Var ed all’infortunio di Di Gregorio

45′ GOOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAA! La firma del diamante, Valentin Carboni! Ancora un recupero a metà campo, ancora una ripartenza a duecento all’ora. A prendere il pallone è proprio l’argentino, strappandola a metà campo, poi la fuga di Mota Carvalho che restituisce il favore dell’assist del primo gol e manda in porta, letteralmente, il figli di Ezequiel per il raddoppio biancorosso.

43′ Momento di massima pressione del Frosinone che cerca di approfittare delle difficoltà brianzole. La squadra di Palladino è molto corta e schiacciata, con Mota Carvalho primo difendente e tutti gli altri in strettissima marcatura degli avversari. Il palleggio ciociara è efficace, anche se manca l’ultimo tocco in profondità

41′ Niente, Di Gregorio non ce la fa. Entra Sorrentino al suo posto. Non un esordio, perchè il vice aveva già giocato contro il Lecce ad inizio campionato, anche all’epoca per un infortunio del compagno, in quell’occasione però accaduto durante l’allenamento di rifinitura, una botta alla testa

38′ Riprende dopo tre minuti il match, con Di Gregorio in porta ma claudicante e Sorrentino a tenersi pronto a bordo campo

35′ Schianto Di Gregorio-Harroui in area di rigore, quando il portiere esce dai pali per raccogliere un lancio lungo mentre si avventa sul pallone anche il centrocampista laziale che allarga il ginocchio e travolge l’avversario. Rimane atterra Di Gregorio e va a scaldarsi Sorrentino.

32′ Calcio di punizione pericoloso per il Frosinone con una gran botta dalla distanza di Harroui, un destro radente che Di Gregorio respinge in massima estensione. Solito, enorme, intervento, del portierone biancorosso

30′ Rispetto ad altre occasioni, quando arriva al recupero palla il Monza scatta subito in avanti e prova ad essere immediatemente pericoloso, sfruttando qualche spazio lasciato vuoto dalla retroguardia ciociara

28′ Ammonito Gagliardini per un fallo di irruenza su Harroui

25′ Si ferma la partita per problemi tecnici arbitrali, si gioca senza Var allo Stirpe per mancanza di collegamento. Si va verso un lungo recupero.

18′ GOOOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAA!!!! Ha segnato Mota Carvalho! I cambi di fronte funzionano bene e riesce a proporsi in avanti anche D’Ambrosio, guadagnando un calcio d’angolo. Sugli sviluppi Colpani pesca Carboni al limite che ricama al centro dell’area per l’inserimento del portogese. A tu per tu con Turati non può proprio sbagliare e mette a tabellino il vantaggio biancorosso!

14′ Ancora una ripartenza del Monza, nata questa volta da una buona protezione del possesso di Bondo che favorisce l’uscita dal basso. Corsa veloce di sei giocatori in avanti e cross di Pedro Pereira da sinistra che arriva in zona Colpani sul palo opposto, ma è leggermente troppo lunga per il Flaco che devi senza trovare la porta

9′ Risponde il Frosinone: controllo viziato da un tocco di braccio di Cheddira che aiuta il marocchino a liberarsi verso la linea di fondo per poi calciare forte in porta di sinistro, anche in questo non lontano dal palo. Ma fosse finita in porta, molto probabilmente, sarebbe stato annullato

7′ Dal bell’anticipo di Caldirola su Soulè nasce la prima vera azione offensiva del Monza, finalizzata dal mancino forte rasoterra di Colpani che sfila di poco a lato del palo alla sinistra di Turati. I biancorossi mostrano una delle possibilità per far male ai padroni di casa, recupero e verticalità immediata

5′ Fasi di studio tra le due squadre, tiene palla il Frosinone ma gli spazi sono congestionati

1′ Cominciata allo Stirpe: il Monza conferma Gagliardini in mezzo alla difesa, Ciurria a destra e Pedro Pereira a sinistra, davanti Colpani nella sua solita zona del centrodestra e Carboni dall’altro lato.

Le formazioni ufficiali

FROSINONE (3-4-2-1) Turati; Moterisi, Okoli, Lusuardi; Lirola, Barrenechea, Harroui, Gelli; Soulè, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Pedro Pereira; Colpani, V.Carboni; Mota Carvalho. All. Citterio (Palladino squalificato)

Le coordinate del match

È in trasferta allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la 19esima giornata di campionato di serie A dell’Ac Monza: fischio di inizio alle 15. Si parte dall’11esima posizione dei biancorossi contro una formazione, i laziali, che è 14esima, a soli 3 punti dai brianzoli.

Palladino (che sarà in tribuna) ha convocato Donati, Izzo, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colombo, F. Carboni, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Birindelli, V. Carboni, Pablo Marí, Sorrentino, Colpani, Pessina, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini, Mota Carvalho, Ferraris, Gori, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria.

Serie A: il live di Frosinone-Monza, da dove si parte

Ad oggi il Monza ha conquistato 22 punti, gli stessi di tutto il girone d’andata dell’anno scorso, cominciato però con l’handicap di cinque sconfitte consecutive. Nel turno dell’Epifania con il Frosinone ha l’occasione per fare meglio, per superare il record già eguagliato, oltretutto scavando ulteriore distanza con il fondo della classifica e allontanando l’ennesima avversaria in uno scontro diretto.

I biancorossi recuperano Pablo Marì dalla squalifica e possono contare su un maggior minutaggio anche di Vignato. Per il resto rimangono fuori Caprari, Gomez e Andrea Carboni. Palladino in settimana ha studiato le contromisure: si punta a confermare la consueta solidità (quarta miglior difesa del campionato) e a ritrovare la vena degli attaccanti a secco nelle ultime uscite.