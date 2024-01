Verso Frosinone-Monza, Palladino squalificato: “In tribuna ma con Galliani no, sarò troppo agitato”

Il Monza arriva al 2024 con 22 punti in 18 giornate, gli stessi del girone d’andata dell’anno scorso, cominciato però con l’handicap di cinque sconfitte consecutive. Nel turno dell’Epifania con il Frosinone ha l’occasione per fare meglio, per superare il record già eguagliato, oltretutto scavando ulteriore distanza con il fondo della classifica e allontanando l’ennesima avversaria in uno scontro diretto.

Il Frosinone però è una squadra sorprendente e ha macinato un grande calcio soprattutto in avvio, anche se ultimamente però i risultati stanno mancando rimane piuttosto pericolosa. In casa soprattutto sono stati sempre devastanti, con cinque vittorie e ben 17 dei 19 punti totali conquistati allo Stirpe, uniche sconfitte con il Napoli alla prima giornata e con la Juventus. Il punto di forza è sicuramente la freschezza: con tanti giovani talenti in prestito, primo fra tutti l’ottimo Soulè dalla Juventus (sette gol in Serie A), l’ex tecnico della Roma trova sempre qualche risorsa importante.

Serie A, Frosinone-Monza: “Ho chiesto ai ragazzi di affrontarla come se fosse una grande del campionato”

“Vorrei che il 2024 possa essere indimenticabile”, ha detto Palladino alla vigilia. “E comincia adesso da Frosinone. È una squadra molto ben strutturata, sa giocare a calcio, sa difendere, è coraggiosa, viene in avanti. Per noi sarà una trasferta complicata su un campo molto difficile, quello che ho chiesto ai ragazzi è di affrontarla come se fosse una grande del campionato”. Il Monza che si presenterà in Lazio recuperando Pablo Marì dalla squalifica e potendo contare su un maggior minutaggio anche di Vignato. Per il resto rimangono fuori Caprari, Gomez, Andrea Carboni e Maric.

Frosinone-Monza, Palladino squalificato: “Mi sentirò come un leone in gabbia”

Palladino in settimana ha studiato le contromisure: si punta a confermare la consueta solidità (quarta miglior difesa del campionato) ed a ritrovare la vena degli attaccanti a secco nelle ultime uscite. Anche se, causa squalifica, non ci sarà in panchina: “Personalmente vivo la partita in maniera intensa e so già che mi sentirò come un leone in gabbia, vorrei aiutare i ragazzi ma non potrò, però so di avere uno staff forte e preparato, io sarò in tribuna con i ragazzi delle video analisi, non con Galliani perché sono troppo agitato. In panchina ci saranno Citterio e Peluso e saremo in costante contatto e saremo comunque produttivi. Vivere il campo è diverso, ma siamo strutturati bene”.

Il mercato del Monza, Palladino: “In perfetta sintonia con Galliani”

Si arriva alla partita nel pieno del mercato, ma anche qui le idee sono molto chiare: “Abbiamo avuto un confronto con Galliani e siamo in perfetta sintonia su tutto. Dobbiamo fare poche cose, siamo in tanti e alcuni giocatori che hanno avuto minor minutaggio meritano più spazio magari altrove. Sulle entrate non dico nulla, ma siamo in perfetto accordo”.