Calcio, Serie D: Folgore Caratese ko, è la sesta sconfitta nonostante Barranco

Sesta sconfitta della Folgore Caratese che al Vista Vision Stadium di Pero viene superata dal Club Milano. Nell’ultima uscita del 2023 alla squadra brianzola non è bastata la doppietta realizzata dal neo arrivato Barranco.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ko, il primo tempo

La partita si sblocca al 17’ al termine di un possesso prolungato del Club Milano che ha come protagonisti Rankovic e come rifinitore e Ruiz che dall’area piccola trafigge Macchi. Al 32’ il Club Milano raddoppia con Panzani su assist di Rankovic. La Folgore dimezza lo svantaggio al 42’ con la rovesciata di Lofoco in piena area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il 2-1 però dura solo un minuto: la squadra di Mister Scavo ristabilisce le distanze con il capitano Petar Rankovic che, dal limite, trova la sesta rete stagionale di potenza e precisione con un tiro rasoterra.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ko, nella ripresa entra il nuovo acquisto Barranco

Dal ritorno dagli spogliatoi la Folgore Caratese torna in campo con Barranco, attaccante arrivato dall’Albenga nelle ore precedenti la sfida che dopo pochi minuti accorcia le distanze con una conclusione da posizione decentrata in area di rigore. La Folgore sembra trovare entusiasmo dal gol, costringendo il Club ad abbassarsi e cedere campo e quindi a giocare di rimessa. Al 20’ il Club Milano prova a sfondare con il contropiede di Ekwalla Dioh che, pur arrivato sul fondo, conclude fuori mentre la Folgore Caratese si vede al 28’ con la punizione velenosa di Floridia dal limite dell’area. Passano pochi minuti e il Club allunga ancora grazie al gol di Mouna Dioh al termine di un’azione all’insegna della caparbietà: Rankovic conquista palla sulla trequarti, serve Ekwalla Dioh che viene respinto ma il fratello Mouna vince la pressione su Esposito e scaglia il colpo vincente. La Folgore, nel momento di maggiore difficoltà, trova il gol del 4-3 con Barranco di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cavallini. È il gol che rende i minuti del recupero all’insegna del pathos ma il Club Milano controlla e porta a casa una preziosa vittoria.

Calcio, Serie D: il tabellino di Club Milano-Folgore Caratese

CLUB MILANO – FOLGORE CARATESE 4 – 3

MARCATORI: 17′ pt G. Ruiz (C), 32′ pt A. Panzani (C), 42′ pt J. Lofoco (F), 43′ pt P. Rankovic (C), 9′ st B. Barranco (F), 32′ st M. Dioh (C), 44′ st B. Barranco (F)



CLUB MILANO: S. Stucchi, G. Foschiani, S. Di Pentima, L. Costa (18′ st I.Greco), M. Scaglione, T. Rigo, A. Panzani (3′ st S.Cuoco ), M. Dioh, E. Dioh (35′ st D.Grechi), P. Rankovic, G. Ruiz (6′ st Fall). A disposizione: A. Monzani, S. Diouck,, S. Mazzitelli, R. Goffi, C. Minelli

Allenatore Giuseppe Scavo

FOLGORE CARATESE: L. Macchi, P. Marchi (1′ st Barranco), A. Vernocchi (40′ st N.Sottile), A. Arpino, G. Floridia, L. Scapuzzi (28′ st D.Gaetani), N. Esposito, C. Caporali, J. Lofoco, G. Cavallini, G. Kyeremateng

A disposizione: A. Viscovo, A. Gritti, F. Gorla, A. Dugo, A. Corbo, A. Silano,

Allenatore Parlato Carmine

ARBITRO Senes di Cagliari

AMMONITI: S. Stucchi (C), S. Di Pentima (C), T. Rigo (C), A. Arpino (F), J. Lofoco (F