Calcio serie D, la Folgore Caratese non si sblocca: contro Crema pareggio a reti bianche

Sfida senza reti allo Sportitalia Village e per la Folgore Caratese che non è riuscita a sbloccarsi un’altra partita da archiviare in fretta. Il risultato di 0-0 peraltro certifica una sfida con poche emozioni, in cui la squadra non é riuscita a trovare né la prima vittoria né i primi gol dell’era Carmine Parlato. In quattro match disputati sotto la guida del tecnico campano, la Folgore Caratese ha messo assieme soltanto due punti, frutto di altrettanti pareggi, subendo tre reti: un tabellino di marcia che si commenta da solo.

I brianzoli hanno affrontato la sfida con una formazione rinnovata e, rispetto a quella sconfitta a Palazzolo, sono stati schierati da titolari il portiere Aniello Viscovo (classe 1999) ex Juve Fano; il difensore Jacopo Lofoco (classe 2003) ex Saronno e il centrocampista Carlo Caporali (classe 1994) ex Ponte San Pietro: tutti tesserati alla vigilia della partita con il Crema.

Calcio serie D: la Folgore Caratese sfiora il vantaggio ma anche il Crema pericoloso

I brianzoli hanno affrontato la sfida mantenendo un baricentro alto e arrivando a calciare per primi ma l’occasione migliore del primo tempo è stata per gli ospiti con Abbà al 16’ con un tiro terminato sull’esterno della rete. Nel secondo tempo, la Folgore Caratese ha sfiorato il vantaggio con il sinistro di Floridia che si è stampato sul palo al 52′. Nel finale il Crema si è reso pericoloso con la deviazione di Çani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre la Folgore Caratese ha cestinato una ghiotta ripartenza.

Allo Sportitalia Village la gara è terminata quindi a reti bianche. Prossimo impegno della Folgore Caratese mercoledì 20 dicembre a Pero sul campo del Club Milano.

FOLGORE CARATESE – CREMA: 0 – 0

Folgore Caratese (3-5-2): Viscovo; Lofoco (85’ Rosa) Arpino, Marchi; Santambrogio (85’ Dugo), Caporali, Esposito, Floridia (79’ Silano), Cavallini; Kyeremateng (79’ Gaetani), Scapuzzi. A disposizione: Ravarelli, Vernocchi, Gritti, Gaetani, Sottile, Napolano. All. Parlato

Crema (4-3-3): Ziglioli; Accorsini, Cerri (88’ Cani), Baggi, Lussignoli, Lucenti, Abbà, Tomella, Bardelloni (70’ Gallo), Bignami (75’ Monza), Semenza (88’ Gentili). A disposizione: Ferrara, Vailati, Meleqi, Tronchetti, Stringara. All. Danesi

Arbitro: Giovanni Antonini (sez. di Rimini)

Ammoniti: 47’ Santambrogio, 52’ Usignoli, 63’ Semenza, 77’ Monza, 80’ Silano, 92’ Gallo