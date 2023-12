Calcio, la Folgore Caratese paga le troppe assenze e cade a Palazzolo sull’Oglio

La diciassettesima giornata di campionato punisce la Folgore Caratese. La trasferta al comunale di Palazzolo sull’Oglio non porta il risultato sperato e la sfida termina con la vittoria della formazione bresciana. Sulla quinta sconfitta per la Folgore Carate hanno inciso pesantemente le numerose defezioni e a Palazzolo le lacune si sono manifestate in maniera netta sin dalle prime battute di gioco. La squadra brianzola è parsa in difficoltà davanti a una compagine ben messa in campo e da subito propositiva in avanti. La prima vera occasione della sfida arriva al 17’ e protagonista è il centravanti De Angelis, ma la sua conclusione si perde sul fondo. La squadra bresciana alza sempre più il ritmo partita ma i biancazzurri di mister Parlato arginano bene tutte le conclusioni dei bresciani. Prima del duplice fischio è ancora De Angelis a provocare un brivido, quando in rovesciata, dall’altezza del dischetto, cerca lo specchio della porta, ma trova Raverelli attento e pronto a deviare verso la traversa.

Calcio serie D: debutto in prima squadra per il giovane Cani

In avvio di ripresa Cani, gioiellino classe 2005 della Juniores, fa il suo esordio in prima squadra della Folgore Caratese subentrando al posto di Silano, non al meglio. Poco cambia, i padroni di casa mantengono il pallino del gioco e al 48’ arriva la rete del vantaggio. Boschetti dalla sinistra avanza superando il filtro del reparto arretrato biancazzurro, mette al centro e trova Ciccone che con il tacco insacca in rete per l’1-0. Lo spartito della partita della partita rimane immutato anche se mister Parlato fa scendere in campo altri due giovani: dapprima è Gorla e sul finale Dugo, alla seconda presenza in prima squadra. Superato l’80’ Tremolada viene ammonito per simulazione, atterrato in area da Esposito protesta in cerca del penalty, ma il direttore di gara fa proseguire. Per lui il riscatto arriva al 92’. Contropiede della Pro Palazzolo con il calciatore classe 1999 che fa tutto da solo, avanza sulla fascia destra, si accentra e tira un potente destro. Ravarelli intercetta ma non blocca e la sfera oltrepassa clamorosamente la linea. Il triplice fischio arriva dopo 5’ di recupero e certifica il successo dei bresciani che nelle ultime otto partite hanno raccolto quattro vittorie e altrettanti pareggi.

Calcio serie D: subito la ripresa degli allenamenti

La Folgore Caratese riprenderà gli allenamenti già nel primo pomeriggio di lunedì 11 dicembre, in vista della sfida casalinga contro il Crema in programma sabato 16 dicembre.

Calcio serie D: il tabellino del match

Pro Palazzolo – Folgore Caratese 2-0

Marcatori: 48’ Ciccone 92’ Tremolada

Pro Palazzolo (3-5-2): Mangiapoco; Moraschi, Bane, Montesano; Ciccone (74’ D’Iglio), Gualandris, Muhic, Boschetti, Cuel; Ravasi (71’ Tremolada), De Angelis. A disposizione: Venturelli, Oliveri, Bini, Orlandi, Sparago, Agostini, Bertazzoli. All.: Didu.

Folgore Caratese (3-5-2): Ravarelli; Marchi (73’ Attah), Arpino, Gritti; Floridia (85’ Dugo), Esposito, Vernocchi (56’ Gaetani), Napolano (62’ Gorla), Silano (45’ Cani); Kyeremateng, Scapuzzi. A disposizione: Macchi, Sottile, Rosa, Corbo. All.: Parlato.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Note: ammoniti Silano (F), Gualandris (P), Tremolada (P), Scapuzzi (F) e Gorla (F).