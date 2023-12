Serie D: Folgore Caratese mastica amaro contro l’Arconatese capolista

Boccone amaro da digerire per la Folgore Caratese. La sfida casalinga contro la Arconatese, termina con una vittoria di misura (0-1) per la capolista del girone: risultato che non rende giustizia a quanto visto in campo specie nel secondo tempo quando i ragazzi di mister Carmine Parlato, alla guida della squadra bianco-azzurra da una decina di giorni, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di riagguantare il risultato e di rimediare ad alcune incertezze emerse nelle fase di avvio del match.

Serie D: Folgore Caratese mastica amaro, fischio d’inizio

Dopo il fischio d’inizio la Folgore Caratese apparentemente non entra in partita e il primo passo falso diventa letale. Al 5’ è Santambrogio a commettere un’ingenuità di troppo con una trattenuta prolungata sull’avversario che gli costa l’ammonizione e regala all’Arconatese un calcio di punizione dal limite da cui parte l’azione che porta al vantaggio. Battuta di Quaggio con la sfera che viaggia rasoterra e termina dritta tra le mani di Ravarelli che non trattiene, sulla ribattuta insacca in rete Donizetti.

La Folgore Caratese fatica a limitare gli sprint in attacco degli ospiti. Al 22’, ancora su punizione, i gialloblu sfiorano il raddoppio con Menegazzo. Il primo vero guizzo biancoceleste arriva al 25’ con una iniziativa di Sottile, contenuta dalla difesa ospite. Sul finale della prima frazione di gioco Scapuzzi crossa in area per Gaetani che intercetta ma non prende correttamente il tempo per centrare la porta.

Serie D: Folgore Caratese mastica amaro, la ripresa

In avvio di ripresa mister Parlato cambia le carte in tavola: subentrano Vernocchi (rientrato dopo un lungo stop) e Gritti, rispettivamente per Chibsah e Gaetani. Mediana ampia per contrastare quella avversaria schierata a cinque già dal primo minuto optando per lo schema 3-5-2 che fa da specchio a quello degli avversari.

Al 52’ Santambrogio s’improvvisa fantasista e con il destro mira la porta di Lionetti, la sfera termina di poco a lato. Altre iniziative dei bianco-azzurri non approdano a risultati concreti. Poi si aggiungono altre emozioni con due goal annullati per offside. Prima Ferrandino al 70’ trova la rete del raddoppio; poi Cavallini all’93’, ma in questo caso l’irregolarità della pozione rimane dubbia. Questa l’azione: Dugo mette in area e trova prima la testa di Kyeremateng che appoggia per Cavallini, quest’ultimo sempre di testa appoggia in rete. Bandierina su e parziale immutato.

Il triplice fischio arriva dopo 6’ di recupero. Masticano amaro gli sportivi presenti allo Sportitalia Village, per una sconfitta che deve necessariamente passare in archivio nel più breve tempo possibile per consentire di tornare a lavorare al meglio in vista della sfida in programma domenica 10 dicembre a Palazzolo sull’Oglio.

Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Arconatese

Folgore Caratese – Arconatese 0-1

Marcatori: 6’ Donizetti

Folgore Caratese (4-2-3-1): Ravarelli; Santambrogio, Arpino, Marchi, Cavallini; Sottile (73’Confalonieri), Chibsah (45’ Vernocchi); Floridia, Gaetani (45’Gritti), Scapuzzi, Kyeremateng. A disposizione: Macchi, Attah, Dugo, Napolano, Corbo, Silano. All. Parlato

Arconatese (3-5-2): Lionetti; Mauthe, Del Carro, Leoni; Ientile, Ronzoni, Cavagna, Donizetti (69’ Fall), Menegazzo; Quaggio, Ferrandino (73’ Lleshaj. A disposizione: Giroletti, Medici, Alberton, Trenchev, Messina, Lusha, Longo. All. Quartodecimo

Arbitro: Michele Pasculli (sez. di Como)

Note. Ammoniti: 54’ Donizetti, 95’ Menegazzo. Recupero: 1’ pt, 6’ st