Calcio Serie C: vittoria di misura del Renate contro il Sangiuliano City

Esordio vittorioso al “Città di Meda” per il Renate che sabato 10 settembre ha sconfitto di misura (1-0 – Maistrello al 10’ s.t.) la neopromossa Sangiuliano City e conquista così il primo successo in campionato. Prima dell’inizio della partita è stato premiato per il Renate Tommy Maistrello come miglior realizzatore del girone A della stagione 21/22 con 16 marcature.

Renate vittorioso di misura, nel primo tempo Sangiuliano pericoloso

Primo tempo gestito per la maggior parte dal Sangiuliano City che ha sfiorato diverse volte il vantaggio sfruttando grossolani errori da parte della difesa di casa. L’azione più pericolosa al 26′ da parte di Anastasia che sulla sinistra ha superato il portiere in uscita e messo la palla verso la porta dove è intervenuto Angeli con un salvataggio provvidenziale sulla linea. Nel secondo tempo il Renate è apparso molto più determinato e meno disattento e i cambi disposti dal mister Dossena hanno modificato l’inerzia della partita, tant’è che al decimo minuto su tiro di Baldassin, Maistrello si butta di testa sulla traiettoria e spiazza Sposito. Altro episodio chiave l’espulsione di Serbouti al 19′ per doppia ammonizione che ha chiuso la partita.

RENATE (4-3-3)

Drago 6; Anghileri 6,5, Angeli 6, Silva 6 (dal 30’ s.t. Possenti s.v.), Colombini 6; Marano 6 (dal 6’ s.t. Baldassin 6,5), Squizzato 6, Esposito 6 (dal 16’ s.t. Gavazzi 6); Malotti 6,5, Maistrello 7,5, Sgarbi 6,5 (dal 6’ s.t. Morachioli 6,5).

A disposizione: Furlanetto, Menna, Ermacora, Rossetti, Simonetti.

Allenatore Dossena 7

SANGIULIANO (4-3-3)

Sposito 6,5; Zanon 5,5, Bruzzone 5,5, Serbouti 4,5, Zugaro 6 (dal 25’ s.t. Marchi 6); Pedone 6, Guidetti 5,5 (dal 32’ s.t. Metlika s.v.), Morosini 5 (dal 25’ s.t. Fusi 6); Qeros 6,5 (dal 31’ s.t. Miracoli s.v.), Cogliati 6,5 (dal 24’ s.t. De Respinis 6), Anastasia 6,5.

A disposizione: Cervellera, D’Alterio, Ippoliti, Guerrini, Casali, Fall, Baggi, Pascali, Alcibiade.

Allenatore Ciceri 5,5

ARBITRO Canci di Carrara 6,5

NOTE paganti 320, incasso non comunicato. Espulso Serbouti al 19’ s.t.

Ammoniti: Serbouti, Silva, Morosini, Bruzzone, Maistrello, Colombini. Angoli 3-7