Calcio Serie A: i convocati per Monza-Lecce, Stroppa: “Lecce potrebbe essere alla nostra portata”

Il Monza di Stroppa è atteso domenica alle 15 a Lecce. Dopo la rifinitura, sabato 10 settembre in mattinata a Monzello, il mister ha convocato 28 giocatori per per la gara della sesta giornata di Serie A allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.

I 28 convocati da mister Stroppa per la sfida

Ecco la lista: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi,16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

Il mister: “Il Lecce potrebbe essere alla nostra portata”

Il mister nel corso della conferenza stampa pre partita si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra contro l’Atalanta. “A Lecce affrontiamo una squadra che ha sempre mantenuto uno standard di prestazioni importante. In casa è un avversario ancora più temibile e in salute, ma che in un certo senso potrebbe essere alla nostra portata. E vorrei rifare la prestazione fatta con l’Atalanta” ha detto. Mentre sulla sua posizione ha dichiarato: “sapevo a cosa andavo incontro. E la società stessa sapeva che nelle scelte dei giocatori che arrivavano, c’era un ritardo di condizione. Mi è dispiaciuto solo le critiche siano arrivate dopo la prima giornata“.