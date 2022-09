Serie A, le pagelle di Monza-Atalanta: Dea capolista, biancorossi (bene solo il primo tempo) ultimi

MONZA-ATALANTA 0-2 (0-0)

Marcatori: st 12’ Hojlund, 20’ aut. Marlon

Monza (3-5-2) Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola (dal 41’st Izzo); Birindelli (dal 31’st Molina), Pessina, Rovella, Sensi (dal 31’st Colpani), Carlos Augusto; Caprari (dal 25’st Petagna), Mota Carvalho (dal 41’st Gytkjaer). A disp.: Cragno, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Antov, Marrone, Bondo, Vignato, Ciurria. All.: Stroppa.

Di Gregorio 6 Para su Hojlund e Scalvini, incolpevole sui gol. Si prende qualche licenza con i piedi che mette i brividi

Marlon 5 La chiusura in ritardo provoca l’autorete, va più in difficoltà su Lookman rispetto che a Malinovskyi ed Ederson e infatti Gasperini glielo mette davanti

Pablo Marì 6 Preciso nella gestione delle chiusure, finisce in mezzo in occasione del vantaggio orobico

Caldirola 6 Ordinato e puntuale, specialmente nel tenere spalle alla porta gli avversari, attardato su Hojlund (dal 41’st Izzo s.v.)

Birindelli 5 Qualche errore banale, poche partenze sulla fascia, intimorito dalla pericolosa presenza orobica ancor prima che fosse (dal 31’st Molina s.v.)

Pessina 6 Senza lo spunto è molto difficile che possa incidere con gli inserimenti che sono il suo vero colpo forte

Rovella 6 All’inizio insegue tutti e contrasta tutti, si capisce il motivo del suo ingaggio. Quello che mancava. Ora gli servono i 90 minuti

Sensi 6 Palla al piede riesce sempre a guadagnare campo, poco preciso nelle aperture. Deve mettere insieme le cose (dal 31’st Colpani 6.5 Cambia passo alle ripartenze biancorosse, l’unico a mostrare qualcosa nella ripresa)

Carlos Augusto 6 Uno come lui può certamente permettersi qualche avanzata in più, anche perché oggi Hateboer non sembrava irresistibile

Caprari 5.5 Si trova in più di un’occasione fronte porta con prato da mangiare davanti, incespica da solo (dal 25’st Petagna 6 Tiene palla, sì, ma si gira una volta sola)

Mota Carvalho 6.5 Parte tutto da lui, anche se non trova il modo di concludere. Mette i compagni in condizione di arrivare davanti alla porta, non è poco, considerato che fino ad ora nessun altro ci era riuscito con continuità (dal 41’st Gytkjaer s.v.)

Stroppa 5.5 L’inizio è piuttosto promettente, ma la sua squadra dimentica di giocare il secondo tempo. In ritardo nei cambi, poco fantasioso nel momento del bisogno. Come ammette anche in conferenza stampa post partita.

Atalanta (4-2-3-1) Musso 6.5, Hateboer 6, Toloi 6, Demiral 6.5, Zappacosta 5.5 (dal 1’st Soppy 6.5), Koopmeiners 6, De Roon 6.5, Lookman 7, Ederson 6.5 (dal 31’st Maehle sv), Malinovskyi 6 (dal 26’st Scalvini 6), Hojlund 7 (dal 26’st Pasalic 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Zortea, Ruggeri. All.: Gasperini 7.