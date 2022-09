Serie A, Monza-Atalanta finisce 0-2: orobici a segno con Hojlund e l’autorete di Marlon

⏳ FINISCE IL MATCH! Atalanta espugna l’U-Power Stadium 2-0 grazie al primo gol in Serie A del danese Hojlund e all’autorete di Marlon. La Dea è prima in classifica: l’ultima volta nel corso della stagione 1964/65 dopo le prime due giornate, questa volta dopo le prime cinque giornate di campionato.

⚫🔵 48′ st Ennesimo attacco di marca orobica. Tiro di Soppy che cincischia e l’azione sfuma.

Assegnati 4 minuti di recupero.

⚪🔴 44′ st Lancio di Di Gregorio, la spizzica di testa Gytkjaer per Petagna che colpisce in avvitamento: tiro debole ben controllato da Musso.

🔄 43′ st Cambio nell’Atalanta: entra Boga al posto di Lookman.

⚪🔴 43′ st Carlos Augusto prova a dimezzare lo svantaggio ma la sua conclusione finisce sopra la traversa.

⚠️ Esordio con la maglia del Monza per il neo acquisto Izzo che giocherà gli ultimi scampoli di partita.

🔄🔄 41′ st Doppio cambio nel Monza: entrano Izzo e Gytkjaer al posto di Caldirola e Mota Carvalho.

⚫🔵 40′ st Atalanta incontenibile: ci prova anche Scalvini a timbrare la marcatura ma Di Gregorio abbassa la saracinesca e si rifuge in corner.

⚫🔵 38′ st Corner per la Dea: la sfera giunge a Soppy che colpisce con un destro a giro che si spegne sul fondo.

🟨 35′ st Ammonito Scalvini per un fallo commesso su Colpani.

⚪🔴 33′ st Azione personale del neo entrato Colpani che slalomeggia dal limite e colpisce con un fendente che finisce a lato di poco.

🔄🔄 31′ st Doppio cambio nel Monza: entrano Colpani e Molina al posto di Sensi e Birindelli.

🔄 31′ st Cambio nell’Atalanta: entra Maehle al posto di Ederson.

🟨 30′ st Ammonito Rovella per un fallo commesso su Pasalic.

⚪🔴 28′ st Cross di Birindelli deviato in corner da Soppy. Angolo di Rovella spazzato dalla difesa orobica.

🔄🔄 26′ st Doppio cambio nell’Atalanta: entrano Pasalic e Scalvini al posto di Hojlund e Malinovskyi.

🔄 24′ st Cambio nel Monza: entra Petagna al posto di Caprari.

⚫🔵 20′ st Cross dalla destra di Ederson ad imbeccare Lookman che da posizione ravvicinata trova il tap-in vincente con la complicità di Marlon che devia involontariamente la palla in rete. La Dea si porta sul 2-0.

⚪🔴 19′ st Tracciante centrale di Caldirola a pescare la testa di Marlon con la sfera che finisce abbondantemente sopra la traversa.

⚠️ Per l’attaccante danese classe 2003 si tratta della prima marcatura in assoluto in Serie A.

⚫🔵 12′ st Soppy serve sulla sinistra Lookman che di destreggia e mette in mezzo per Hojlund che si allunga in estirada e trafigge Di Gregorio. Rete annullata inizialmente per un presunto fuorigioco. Il gol è stato convalidato dopo un controllo VAR. Atalanta in vantaggio.

⚫🔵 11′ st Cresce la squadra di Gasperini. Azione in contropiede con Koopmeiners che prova a sorprendere il 16 biancorosso che si distende e blocca la sfera.

⚫🔵 7′ st Cross velenoso di Lookman con Di Gregorio che non blocca la sfera, allontana Carlos Augusto.

⚫🔵 6′ st Koopmeiners premia l’inserimento di Ederson che colpisce spedendo la sfera sull’esterno della rete.

⚫🔵 4′ st Tiro pretenzioso di Malinovskyi che non inquadra la porta. Atalanta in pressing alto.

⚫🔵 3′ st Iniziativa di Hojlund che entra in area e colpisce di sinistro, Di Gregorio chiude lo specchio e devia in corner con l’aiuto del palo.

🔄 1′ st Cambio nell’Atalanta: entra Soppy al posto di Zappacosta.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM!

⏳​ Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Reti inviolate alla fine della prima frazione.

⚫🔵 45′ pt Corner di Malinovskyi per l’incornata di Toloi che è deviata provvidenzialmente in corner dalla difesa biancorossa.

⚫🔵 44′ pt Il 77 nerazzurro questa volta va al cross per la testa di Hojlund, diagonale di Carlos Augusto che allontana la sfera.

⚫🔵 42′ pt Incursione sulla sinistra di Zappacosta che prova ad entrare in area dribblando Birindelli ma l’ex Pisa non abbocca e chiude in bello stile.

⚫🔵 40′ pt Una punizione di Malinovskyi dal versante sinistro viene allontanata senza patemi dalla retroguardia di casa.

⚫🔵 38′ pt Lookman serve Ederson al limite dell’area di rigore: l’ex Salernitana ci prova con una rasoiata angolata con la sfera che viene bloccata a terra in due tempi da Di Gregorio.

⚠️ Ripreso il gioco, nulla di grave per il il fantasista ucraino.

⚠️ Gioco fermo: Malinovskyi a terra dopo un contrasto di gioco. Cure mediche in corso. I calciatori di entrambe le squadre ne approfittano per abbeverarsi accanto alle panchine.

⚪🔴 33′ pt Azione in verticale dei biancorossi: Caprari dialoga con Mota Carvalho, il portoghese libera la corsa centrale di Rovella che viene anticipato dall’intervento fulmineo in scivolata di Musso che allontana il pericolo.

⚫🔵 28′ pt Svarione a centrocampo del Monza che perde la sfera ingenuamente, palla a Lookman che va sul fondo e crossa in mezzo, Marlon mette una pezza in fallo laterale evitando guai peggiori.

⚪🔴 24′ pt Percussione centrale di Caprari che prova a penetrare in area nerazzurra, Toloi allarga l’alettone e chiude con forza.

⚪🔴 21′ pt Disimpegno non riuscito alla Dea. Dal corner Rovella imbecca Caldirola che di testa non causa pericoli alla difesa orobica.

⚫🔵 19′ pt Il fantasista ucraino prova a rendersi pericoloso in acrobazia ma la palla finisce a lato.

⚫🔵 18′ pt Traversone insidioso di Malinovskyi dalla sinistra, Pablo Marí è attento e respinge la sfera.

⚪🔴 15′ pt Conclusione velleitaria di Mota Carvalho dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta.

⚠️ Buon inizio del Monza che in questa prima tranche di gioco sta mettendo in difficoltà la compagine orobica.

⚫🔵 11′ pt Discesa di Hojlund sulla destra che va al cross ma Caldirola chiude il raggio d’azione e spazza in rimessa laterale.

⚪🔴 4′ pt Pessina serve Sensi che da fuori area sfodera un tiro indirizzato all’incrocio dei pali: Musso si supera e devia in corner. Calcio d’angolo che non crea grattacapi alla retroguardia nerazzurra.

⚠️ Ripreso il gioco. Nulla di grave per il centrale difensivo turco ex Juventus.

⚠️ Gioco fermo: Demiral a terra dopo un contrasto di gioco. Cure mediche in corso.

⚪🔴 1′ pt Dopo appena ventitré secondi il Monza sfiora la rete del vantaggio con un tiro ravvicinato di Caprari sul quale Musso è reattivo e respinge con una gran parata.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà l’Atalanta.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Matera. Gli assistenti sono Bindoni e Imperiale; il quarto uomo: Colombo. VAR: La Penna, AVAR: Muto.

Le tifoserie di Atalanta e Monza

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Atalanta – Il tecnico Gasperini rivoluziona lo schieramento passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1: tra i pali Musso; i terzini titolari sono Hateboer e il rientrante Zappacosta, Toloi e Demiral al centro della difesa; diga a centrocampo con De Roon e Koopmeiners, quest’ultimo fresco di tripletta; ad agire sulla trequarti il trittico Malinovskyi, Ederson, Lookman a supporto dell’unica punta Hojlund. In casa orobica assenti gli infortunati Muriel, Zapata e Djimsiti.

👁‍🗨 Lato Monza – Mister Stroppa si affida al classico 3-5-2: tra i pali fiducia a Di Gregorio; in difesa rientra il recuperato Pablo Marí con Marlon e Caldirola ai lati; a centrocampo i fluidificanti sono Birindelli a destra e Carlos Augusto a sinistra, esordio da titolare per il neoacquisto Rovella con Sensi e Pessina a completare la batteria centrale; sorpresa in attacco dove, accanto a Caprari, non ci sarà dall’inizio Petagna ma il portoghese Mota Carvalho. Tra i biancorossi sono assenti per infortunio A. Ranocchia, D’Alessandro e Carboni, quest’ultimo non convocato a causa di una contrattura.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari. A disposizione: Cragno, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Petagna, Bondo, Izzo, Molina, Vignato, Ciurria. All. Giovanni Stroppa.

⚫🔵 ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hatebor, Toloi, Demiral, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson, Lookman; Hojlund. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Boga, Zortea, Ruggeri, Scalvini, Pasalic, Soppy. All. Gian Piero Gasperini.

🧐 Curiosità 👀

👉 Sono sette gli ex di turno, tutti tra i biancorossi: in carriera hanno vestito la casacca della “Dea” capitan Pessina, Petagna, D’Alessandro, Colpani, Molina, Paletta e Scozzarella (questi ultimi due fuori dal progetto).

👉 Nel Monza prima convocazione per i neoacquisti Nicolò Rovella e Armando Izzo.

📊 I numeri di Monza-Atalanta

• Il Monza è la formazione che ha utilizzato finora più giocatori in questa Serie A: ben 25, di cui 18 italiani (primato nel torneo).

• Tra le squadre attualmente nella seconda metà della classifica, il Monza è quella che vanta il possesso palla medio più alto (54.6%, sesto dato del campionato in corso).

• Nicolò Rovella è il più giovane calciatore italiano a vantare più di 45 presenze in Serie A (46 per lui); in generale solo l’ex Bologna Aaron Hickey è più giovane di lui tra chi ha superato questa soglia.

• Stefano Sensi è il giocatore italiano che conta più passaggi completati in questo campionato finora: 201, in generale quarto alle spalle dei soli Bennacer, Brozovic e Anguissa – per il centrocampista una rete contro la Dea in A, nel settembre 2017 con la maglia del Sassuolo.

• L’Atalanta è una delle due squadre (con la Juventus) a non aver ancora subito un gol nel primo tempo in questa Serie A.

• Grande ex della sfida Matteo Pessina, che con l’Atalanta ha fatto il suo esordio in Serie A e ha disputato 67 partite (segnando tre gol) nel massimo campionato; per lui un gol nell’ultimo incrocio da avversario con i bergamaschi (18 luglio 2020, maglia del Verona).

• L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Monza, tutte in Serie B; l’unico successo dei brianzoli nel parziale è un 1-0, del 31 ottobre 1999, nell’ultimo precedente che è stato disputato a Monza.

• L’Atalanta ha vinto solo in una delle ultime sei trasferte di campionato (tra Serie B e Serie C) giocate a Monza (2-1 nel gennaio 1999): tre successi brianzoli e due pareggi nel parziale.

​ Tutto pronto all’U-Power Stadium per seguire Monza-Atalanta, gara valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2022/23. Calcio d’inizio alle ore 18.30.