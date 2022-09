Calcio Serie D ed Eccellenza: squadre brianzole a caccia di riscatto

Le squadre brianzole del monzese tutte deluse dall’improduttivo esordio di campionato, domenica 11 settembre, sia in serie D che nel torneo di eccellenza sono alla ricerca del pronto riscatto.

Serie D: la Folgore Carate attesa sul campo del Sona

La Folgore Carate, nel girone B di serie D, si deve scrollare di dosso la pesante quaterna subita sul campo amico ad opera dell’ambizioso Lumezzane. “A giudicare dal punteggio sembrerebbe che non ci sia stata partita – ha commentato il ds Mauro Borghetti– invece il primo tempo si era chiuso a reti inviolate. Nella seconda parte della gara sono stati commessi una serie di errori che sono costati caro. La squadra è stata ricostruita da capo e i nuovi giocatori sono 22. Per sistemare i reparti sono stati inseriti Luciano Gualdi, classe 1989, centrocampista proveniente dalla Pro Sesto e Cesare Ambrosini, classe 1990, difensore centrale, prelevato dal Villa Valle”. I lambraioli saranno di scena sul campo del Sona, in un match che si annuncia avvelenato: i veneti sono reduci da un 3-0 a Desenzano.

In Eccellenza Vis Nova attende il Club Milano poi di nuovo in campo mercoledì 14

In Eccellenza nel girone A, il Vis Nova, a cui per tutta settimana sono pesati i tre goal patiti nella trasferta di Pavia, ricevendo, alle 15.30, al centro sportivo Stefano Borgonovo il Club Milano, proverà a risollevare le sorti. Il ds. Marino Fumagalli, ha messo a disposizione dell’allenatore Agostino Mastrolonardo, i difensori Filippo Beretta e Stefano Bartoli, che lo scorso anno hanno disputato sempre con la maglia verdenero un’ottima stagione in serie D. Il Vis Nova tornerà in campo, mercoledì 14, alle 20.30, nella gara spareggio valevole per il primo turno di coppa Italia contro la Brianza Olginatese.

Eccellenza, Oltrepò per l’Ardor Lazzate, Sesto Calende a Muggiò, Leon Monza attesa dalla Vertovese

L’Ardor Lazzate, medicate le ferite (2-1) subite nella trasferta di Sesto Calende, sulla sua strada proverà ad irretire il forte Oltrepò, tra le compagini che aspirano alla vetta della classifica. I giallo blu, mercoledì 14, per la terza giornata di coppa Italia , alle 16, ospiteranno il Club Milano. Seconda partita interna per il Muggiò che riceverà il Sesto Calende e provare a cancellare il crollo dell’esordio (2-4) al cospetto del Magenta. “Abbiamo pagato amaramente– ha detto Natobuono– la prima frazione di gioco con la squadra forse emozionata per il ritorno in questa categoria”. Nel girone A, il Leon Monza. che ha alle spalle il pareggio (1-1) con la Trevigliese, a Bagnatico, nel bergamasco proverà a cogliere i primi tre punti contro la Vertovese. Gli arancioneri sono già qualificati al secondo turno di coppa Italia.