Calcio: debutti amari per le brianzole in Serie D ed Eccellenza

La prima giornata della nuova stagione è iniziata male per le squadre brianzole del monzese sia in serie D che in eccellenza. In serie D la Folgore Caratese sul proprio campo è stata travolta dal Lumezzane per 0-4, mentre il Seregno nella trasferta di Arconate è stato battuto di misura per 2-1.

Calcio: debutti amari e la Vis Nova travolta dal Pavia

In eccellenza, nel girone A, esordio amaro per il Vis Nova Giussano sconfitto per 3-0 sul campo del Pavia. Un risultato pesante anche perché i padroni di casa hanno fatto poco per vincere, ma hanno beneficiato degli errori commessi dai brianzoli per siglare la tripletta. Fino al 40’ le lucertele erano riuscite a tenere testa ai pavesi che andavo al riposo sull’1-0 con rete di Maiano (40’), che da azione da calcio d’angolo, con D’Astoli a terra a seguito di un fallo non punito dal direttore di gara su Redaelli, faceva da carambola al tiro di Maiano, una sorta di autorete, che si insaccava alle spalle di Foresti. Nella ripresa i brianzoli tenevano bene il campo per una buona mezz’ora poi calavano di tono permettendo così, al Pavia, con più corsa nelle gambe, per una preparazione più prolungata, di andare a segno al 44’st con Gabusi e subito dopo con Principe.

Calcio: debutti amari e le parole del ds Fumagalli

Il ds Marino Fumagalli al termine ha commentato: “ Con più giorno di preparazione nelle gambe il Pavia alla fine ha fatto la differenza, perché noi nel finale eravamo stanchi e siamo capitolati. Un risultato pesante che va oltre i nostri demeriti, anche se occorre dirlo è stato commesso qualche errore di troppo. La squadra deve lavorare ancora molto”.

Calcio: debutti amari e l’Ardor Lazzate perde nel recupero

Grande rammarico invece per l’Ardor Lazzate che nella trasferta di Sesto Calende, è stato piegato in pieno recupero. La prima frazione di gioco si era conclusa col vantaggio dei varesini siglato al 41’ da Alfano, ma nella ripresa i giallo blu brianzoli pervenivano al pareggio con Marioli (12’). Quando la partita sembrava avviata alla divisione dei punti al 47’ Deodato trovava il goal partita

“Meritavano il pareggio– ha esordito il ds. Sergio Sala– in quanto la partita è stata equilibrata, su un campo sempre difficile. Lo era già quando anch’io giocavo. Il Lazzate, però, va detto, non si è espresso al meglio come è solito fare. Brucia molto aver preso il goal a partita ormai finita”Nel girone A, l’esordiente Muggiò sarà in campo questa sera alle 20.30 contro il Magenta.

Calcio: debutti amari e il pareggio della Leon Monza

Nel girone B pareggio interno del quotato ed ambizioso Leon Monza (1-1) contro l’altra pretendente al trono Trevigliese. Aprivano le marcature gli arancio nero di casa al 10’ con un De Angeliche chiudeva bene un cross. I bergamaschi però pervenivano al pareggio all’89 con un gran goal di Gullotta.Marco Sala direttore sportivo ha detto: “ il pari è un risultato giusto. La Trevigliese è parsa più pimpante di noi e sarà un osso duro per tutti”