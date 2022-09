Calcio serie C, Renate contro la matricola terribile Sangiuliano City

Una delle partite di cartello in programma nella seconda giornata del Campionato di Serie C, Girone A, è Renate – Sangiuliano City. Il match si disputa allo stadio “Città di Meda” con inizio alle 17,30 di sabato 10 settembre, sabato. Tra gli obiettivi del Renate che inaugura la stagione 2022-2023 di fronte ai propri tifosi c’è quello di cancellare la sconfitta subita in Piemonte sabato scorso. L’allenatore dei nero-azzurri Andrea Dossena dopo aver tessuto l’elogio dell’avversario ha aggiunto “Spero di rivedere il Renate del primo tempo a Novara dove abbiamo creato tanto”. E cosa deve fare se vuol vincere? “Deve essere determinato e non deve dare spazio alle ripartenze dell’avversario”. Per questa partita Dossena ha convocato venti giocatori. Tra loro la mezz’ala Lorenzo Simonetti prelevato dal Messina e già a Renate sino al 2019 con oltre 150 presenze.

Renate – Sangiuliano City in serie C: “Girone A il più complicato”

Il Sangiuliano City, guidato da Andrea Ciceri, galvanizzato dal robusto successo sul Mantova, sarà in campo con la formazione titolare, già vista all’opera al “Ferruccio” di Seregno. Per quanto attiene il livello tecnico del girone è significativo il giudizio di Francesco Galuppini, un calciatore che ha onorato la maglia del Renate con prestazioni di alto livello. E che sabato scorso nell’incontro al “Silvio Piola” con la sua rete ha chiaramente indirizzato l’esito dell’incontro Novara-Renate. “Il Girone A non è mai stato un raggruppamento semplice tuttavia quest’anno mi sembra sia il più complicato dei tre gironi. Oltre alle formazioni dello scorso anno, con l’inserimento delle retrocesse dalla B Pordenone e Vicenza il livello si è ulteriormente alzato. E penso di poter dire che anche noi e lo stesso Sangiuliano City, per quanto neopromosse, abbiamo allestito delle rose importanti“.

L’ex Renate Galuppini ora al Novara: “Contattato ho trovato l’accordo in pochi giorni”

Sulla sua scelta di approdare al Novara ha poi aggiunto: “Malgrado fossi in categoria superiore ho sempre detto che se fosse arrivata una proposta interessante anche dalla serie C l’avrei valutata seriamente. Così quando sono stato contattato dal Novara c’è voluto poco a convincermi a sposare il progetto del club e l’accordo è stato trovato in pochi giorni”.