La Lega Pro, in seguito ad accordi intercorsi fra i due club, ha stabilito che la partita tra Renate e Atalanta U23 rimandata per nebbia sarà recuperata mercoledì 21 febbraio 2024, alle 14 allo Stadio Comunale di Caravaggio.

Calcio, Serie C: fissato il recupero per Atalanta U23-Renate, due infrasettimanali a febbraio

Nel mese di febbraio saranno dunque due i turni infrasettimanali per la squadra nerazzurra allenata da Alberto Colombo, che già martedì 13 saranno di scena a Fontanafredda per il match contro la Triestina.

Calcio, Serie C: arriva (ritorna) Christian Mora, Mattia Rolando a Foggia

Nell’ultimo giorno del calcio mercato, infine, il Renate ha ingaggiato Christian Mora, esterno destro classe 1997, in prestito dall’Atalanta Bergamasca Calcio fino al 30 giugno 2024. Mora con quasi 140 gettoni accumulati in Lega Pro, aveva fatto la prima tappa della sua carriera senior proprio in Brianza, sempre nel Renate, nella stagione 2016/2017. Nel recente passato anche la Serie B con il Cittadella, oltre ad aver indossato le maglie di Piacenza, Pro Patria, Alessandria e Robur Siena.

Mattia Rolando invece lascia Renate (16 presenze ufficiali e 2 reti nella sua esperienza semestrale in nerazzurro). L’esterno offensivo classe 1992 si unisce al Calcio Foggia 1920. Il trasferimento ai “satanelli”, impegnati nel girone C di Lega Pro è a titolo temporaneo.