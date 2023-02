Calcio, Renate sconfitto di misura sul campo di un ambizioso Vicenza

Disco rosso allo stadio Menti per il Renate, sconfitto di misura dal Vicenza, reduce da una settimana di ritiro e sceso in campo con il fermo proposito di interrompere una serie di sconfitte ed anche per recuperare posizioni in classifica. Al termine di una partita combattuta, la squadra biancorossa è riuscita a centrare il bersaglio, ma il Renate merita un voto alto per aver lottato sino alla fine.

Serie C: veneti in vantaggio al termine della prima frazione

Il Vicenza inizia il match a ritmi elevati e dopo trenta secondi si rende pericoloso con un’incursione di Begic, che serve Ferrari, il cui tiro è neutralizzato dalla difesa del Renate. Il Vicenza dimostra di voler riscattarsi dopo un periodo negativo e al 7′ Begic sblocca il risultato violando la rete di Drago, finalizzando una progressione di Della Morte. La reazione dei ragazzi di Dossena è immediata, ma il Vicenza tiene bene il campo chiudendo gli spazi. Al 28′ una conclusione di Stoppa è bloccata da Drago.

Serie C: decisiva la prodezza di Ierardi nel finale

Ad inizio ripresa il Vicenza con Valietti si fa nuovamente pericoloso. Il Renate però è sempre reattivo e soprattutto con alcune percussioni mette scompiglio nella difesa dei veneti e al 67’ pareggia con merito grazie ad Angeli, che anticipa Valietti e di testa batte Confente. Modesto, allenatore del Vicenza, capisce che la partita di sta mettendo male e al 72′ toglie Stoppa e Jimenez ed inserisce Rolfini e Zonta: il LaneRossi torna a macinare gioco e al 77′ Ierardi recupera palla a metà campo e dai venti metri carica un tiro su cui Drago non può nulla. Negli ultimi minuti i ragazzi di Modesto controllano il risultato e dopo quattro minuti di recupero portano a casa tre punti pesanti, a spese di un Renate che meritava miglior sorte.

Serie C: il tabellino della contesa

LaneRossi Vicenza-Renate 2-1

Marcatori: 7’ p.t. Begic (V); 22’ s.t. Angeli (R), 31’ Ierardi (V).

LaneRossi Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Valietti, Jimenez (25′ s.t. Zonta), Greco, Begic; Della Morte (38′ s.t. Sandon), Stoppa (25′ s.t. Rolfini); Ferrari. A disposizione: Brzan, Iacobucci, Corradi, Giacomelli, Mion, Mogentale, Ndiaye, Oviszach. All.: Modesto.

Renate (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito, Marano (1′ s.t. Sorrentino); Saporetti (17′ s.t. Ghezzi), Nepi (35′ s.t. Artistico), Anastasia. A disposizione: Furlanetto, Ermacora, Nelli, Simonetti, Colombini. All.: Dossena.

Arbitro: Frascaro di Firenze.