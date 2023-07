Calcio: la nuova Folgore Caratese parte da Vinicio Espinal

La stagione 2023-24 della Folgore Caratese “targata” Sportitalia inizia con la scelta di affidare la conduzione della Prima Squadra a Vinicio Espinal, ex tecnico di Ospitaletto, Mapello (in Campionati Eccellenza Lombardia) e con un passato da vice-allenatore della Primavera della Lazio. Da giocatore (dominicano con passaporto italiano) ha vestito maglie di club prestigiosi tra cui il Monza dove ha raggiunto 90 presenze complessive, tra C1 e C2 e con 13 reti, dal 2004 sino alla fine dell’anno 2007 prima di passare al Crotone in Serie B.

Calcio: chi è Vinicio Espinal

Vinicio Edwards Espinal Marte Espinal, nato a Santo Domingo il 14 novembre del 1982, ha avuto una carriera da giocatore costellata da grandi soddisfazioni. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta con la “Dea” raggiunge il traguardo dell’esordio in Serie A. È il trampolino di lancio per un lungo percorso che porterà il centrocampista dominicano a giocare anche in serie B e in Serie C in piazze importanti fino a superare quota 500 presenze. Cinque, invece, i gettoni con la nazionale della Repubblica Dominicana tra qualificazioni mondiali e CONCACAF Nations League.

L’ultimo spezzone dell’avventura da calciatore in Italia è nel campionato di Serie D: tre stagioni alla Virtus Ciserano Bergamo prima del trasferimento a Mapello dove appende gli scarpini al chiodo e passa in panchina.

Calcio: Espinal, era stato chiamato dal Crema

A luglio del 2021, la chiamata di Alessandro Calori, tecnico della Primavera della Lazio che lo vuole con sé come vice dell’Under 19 biancoceleste. Dopo una stagione a Roma passa all’Ospitaletto nel campionato di Eccellenza. Nel maggio 2023 viene chiamato dal Crema dopo essere stato scelto per guidare la squadra dalla panchina occupata per due stagioni anche da Andrea Dossena, prima della sua avventura con il Renate. Lo scorso venerdì, a sorpresa, la società nerobianca che aveva annunciato Espinal come allenatore ha fatto marcia indietro. Una scelta sicuramente non usuale, dovuta a dinamiche interne alla società. Ed ora per Vinicio Espinal si apre un nuovo capitolo alla guida della Folgore Caratese con una società che ha avviato un interessante progetto finalizzato a rinnovare tutte le strutture.