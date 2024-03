Calcio, Eccellenza: il turno infrasettimanale dà un colpo alle classifiche

Il turno infrasettimanale di Eccellenza può rappresentare un punto di svolta della stagione, in quanto nel Girone A le vittorie pesantissime del Magenta sulla FC Milanese e dell’Oltrepò nel derby col Pavia permettono alla coppia al comando di fare il vuoto. In ottica playoff l’Ardor Lazzate con una perla di Giangaspero si aggiudica il derby sul Base 96 Seveso mentre in coda Castanese e Meda si dividono la posta in palio.

Nel Girone B, la Leon Vimercate ha regolato 1-0 il Tribiano con un gol di capitan Bonseri e si è portata a -3 dal primo posto occupato dal Mapello e dalla Nuova Sondrio che ha battuto (2-0) il Muggiò. Brutta sconfitta per il Vis Nova Giussano travolto 5-1 dalla Soncinese.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Dopo tre sconfitte di fila e tante domeniche difficili, il Meda torna da Castano Primo con un prezioso pareggio.

«Abbiamo portato a casa un punto di estrema importanza in quanto può e deve dare fiducia alla squadra in vista del finale di stagione – commenta il presidente Gigi Cairoli – Tra l’altro in questa trasferta abbiamo ritrovato anche quel goal che mancava da troppo tempo. Non era semplice, dopo un inizio di partita complicato, puniti dal gol di Salom, i miei ragazzi hanno iniziato a macinare gioco e a creare occasioni fino a raggiungere il meritato pareggio. Solo la sfortuna ha bloccato la nostra corsa verso la vittoria».

A Castano Primo, Filomeno e Valtulina sono apparsi particolarmente ispirati e tra gli attaccanti Maugeri il più incisivo. Il gol del pareggio, dopo la rete all’ottavo minuto di Salom, arriva al 36’: da un corner, svetta più in alto di tutti Bruschi il cui colpo di testa viene parato da Menegon, ma sul nuovo pallone respinto in area Pozzoli è il più rapido di tutti e centra il bersaglio. Da quel momento il bandolo del gioco passa nelle mani del Meda ma anche la sfortuna. La squadra bianconera infatti centra il palo con Filomeno su colpo di testa e Laribi la traversa con un tiro da fuori area. Nel secondo tempo il match non offre particolari emozioni, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei tre punti in palio, e quindi attente a non commettere errori. Anche il forcing finale di entrambe le contendenti non modifica il punteggio. Domenica i bianconeri scendono in campo a Vergiate, altra tappa importante sulla strada che porta alla salvezza.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lazzate-Base 96 Seveso

Allo Stadio Brera di Lazzate, nell’anticipo della ultima giornata di Eccellenza, l’Ardor di mister Fedele, con la seconda vittoria consecutiva, si aggiudica tre punti pesanti per la propria classifica, nell’ottica di restare in corsa per le posizioni alte della graduatoria. A decidere l’esito del derby con il Base 96 Seveso di mister Marco Varaldi una prodezza di Giangaspero al 19’ del primo tempo. I gialloblu raggiungono pertanto quota 42 punti con una partita in meno, quella da recuperare contro il Magenta il 20 marzo.

Calcio, Eccellenza Girone A: la classifica

La classifica: Magenta* e Oltrepò 53 punti; Pavia 48; Calvairate 45; FC Milanese 44; Solbiatese* 43; Ardor Lazzate* 42; Casteggio 41; Base 96 Seveso, Caronnese, Saronno 40; Sestese** 28; Vergiatese 27; Castanese* 26; Accademia Pavese* 21; Meda 20; Verbano* 18; Accademia Vittuone 5 punti.

* Una partita in meno ** Due partite in meno

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate batte per 1-0 il Tribiano con un gol di capitan Bonseri al 29’ del secondo tempo e si porta a tre punti dal primo posto occupato dal Mapello e dalla Nuova Sondrio. La squadra di Joelson si è confermata una delle più forti del girone pronta ad approfittare dei passi falsi delle compagini che attualmente la precedono in classifica.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Negli incontri serali disputati mercoledì la Nuova Sondrio ha dovuto sudare le proverbiale sette camicie per superare il Muggiò. La Nuova Sondrio di mister Bolzan vince con il punteggio di 2-0 e sale in vetta alla classifica del girone B del campionato.

A sbloccare il risultato, nell’anticipo infrasettimanale valido per la diciassettesima e ultima giornata di ritorno della competizione, è stato il solito Martinez (al diciassettesimo gol stagionale) che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Busto, al 18′ del primo tempo, ha mandato il pallone in rete. Nella ripresa, in pieno recupero, il raddoppio di D’Alpaos, al secondo gol consecutivo dopo quello a San Pellegrino, con il giovane valtellinese che ha controllato il pallone in area e ha lasciato partire una conclusione rasoterra potente e precisa che ha mandato il pallone a infilarsi in rete. Sul punteggio fermo sullo 0-0 da segnalare al 15’ il palo del Muggiò, colpito con un diagonale dall’interno dell’area di rigore da Fermi dopo una pregevole combinazione con Duguet.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Pesante sconfitta del Vis Nova Giussano al Comunale di Soncino: la squadra di mister Gabriele Avella già in avvio di partita non è riuscita a contenere le iniziative degli avversari che in soli cinquanta minuti hanno messo a segno ben cinque goal: due con Ferrari (5’ e 50’), uno ciascuno con Tomella (15’), Pagano (35’), Salami (’45). Quasi allo scadere Alberto Radaelli ha reso meno amara la sconfitta. Nelle ultime due partite la Soncinese, dopo aver scelto come allenatore Lorenzo Ciulli, ha conquistato sei punti mentre nelle precedenti cinque partite aveva ottenuto solo un pareggio.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

La classifica: Mapello, Nuova Sondrio 53 punti; Leon Vimercate 50; Trevigliese 49; Alta Brianza Tavernerio* 48; Offanenghese 41; Cisanese* 37, Tribiano 36; Soncinese 31; Muggiò* 30; Arcellasco Città di Erba 28; Soresinese*, San Pellegrino 27; Lemine Almenno*, Calolziocorte 26; Brianza Olginatese 23; Castelleone* 22; Vis Nova Giussano 20 punti.

* Una partita in meno

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A, domenica 10 marzo 2024, ore 14.30: Vergiatese – Meda; Ardor Lazzate – Fc Milanese; Base 96 Seveso – Casteggio.

Girone B, domenica 10 marzo, ore 14.30: Muggiò – Trevigliese; Brianza Olginatese – Leon; Offanenghese – Vis Nova Giussano.