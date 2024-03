Calcio, Eccellenza: Leon riparte e risale, brutto ko per Base Seveso, segni di vita Vis Nova

Giornata di campionato interlocutoria in Eccellenza anche per effetto delle sei gare rinviate (tre nel Girone A, altrettante nel Girone B) a causa del maltempo che ha imperversato su larga parte della Lombardia. Per la Brianza stop all’Ardor Lazzate e al Muggiò. Tutte le partite rinviate verranno recuperate mercoledì 20 marzo, ma anche il 6 marzo è in programma un turno infrasettimanale.

Calcio, Eccellenza: il riassunto dei gironi

Nel Girone A, sabato sono scese in campo le due squadre brianzole: il Meda che ha perso di misura (0-1) con il Casteggio mentre il Base 96 Seveso, a Gallarate concluso in vantaggio con le reti di Romeo e Kamal El Drissi, si è fatto rimontare dal Saronno nella ripresa (2-2). Nel Girone B la Leon Vimercate ha travolto (5-0) il Calolziocorte ed è risalita al terzo posto. È tornato al successo il Vis Nova Giussano che ha sconfitto (2-1) l’Arcellasco Città di Erba con la doppietta di Trezza e si riaggancia al treno salvezza. In questo girone il Mapello ha fatto sua la sfida d’alta classifica con la Trevigliese e ha mantenuto la vetta del raggruppamento con due punti di vantaggio sulla Nuova Calcio Sondrio che nell’anticipo di sabato ha superato il San Pellegrino.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Nell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno il Meda ha alzato bandiera bianca contro il Casteggio. Decisivo il gol messo a segno dopo 24’ di gioco da Buscaglia che ha punito il portiere Cassina. La reazione del Meda è arrivata soprattutto nel secondo tempo a seguito degli ingressi in campo di Laribi e Valtulina che hanno cercato, più volte, di far breccia nella difesa ospite.

«Vietato abbattersi perché mercoledì si torna già in campo – dice il presidente Gigi Cairoli – E, verosimilmente, saremo nel momento clou della stagione, visto che ci attendono le trasferte sui campi di Castanese e Vergiatese. Vietato arrendersi ma soprattutto vogliamo risollevarci. Tutti insieme!».

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Mastica amaro il Base 96 Seveso che a Gallarate, nello stadio preso “in affitto” dal Saronno per via dei lavori di restauro nello stadio “Colombo – Gianetti”, è stato raggiunto nel finale di partita. Nel primo tempo, infatti, la squadra di mister Varaldi ha dominato la scena: al 21’ ha sbloccato il risultato con una conclusione dell’ex Romeo; quindi al 35’ Cazzaniga ha colpito il palo e al 38’ ha messo a segno il secondo goal con Kamal. Nella ripresa il Saronno ha cambiato modulo, tornando alla difesa a quattro e la scelta di mister Tricarico si è rivelata vincente. Piano, piano la squadra ha ha ripreso fiducia nei suoi mezzi e all’80’ Russo, in campo da pochi minuti al posto di Sardo, ha trovato il pertugio per servire Baldan che ha scaricato in rete il pallone, accorciando le distanze. All’86’ il Saronno pareggia: stop delizioso di Russo che salta il difensore avversario e trova Proserpio appostato sul secondo palo per il colpo di testa che fa esplodere di gioia i tifosi biancocelesti.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica

Classifica: Magenta*, Oltrepò 50 punti; Pavia 48; FC Milanese 44; Solbiatese 43; Calvairate 42; Casteggio 41; Base 96 Seveso 40; Ardor Lazzate* 39; Caronnese, FBC Saronno 37; Sestese* 28; Castanese* 25; Vergiatese 24; Accademia Pavese* 21; Meda 19; Verbano* 18; Accademia Vittuone 5 punti. (* una partita in meno)

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Il Leon Vimercate si è ripreso dal tremendo colpo subito la scorsa settimana nel match contro il Muggiò e ha rifilato una pesante “manita” al malcapitato Calolziocorte. Per i ragazzi di Inacio Joelson la partita si è messa subito in discesa: dopo venti secondi dal fischio d’inizio, dagli sviluppi del calcio d’inizio, la retroguardia del Calolziocorte si è fatta trovare impreparata da un retropassaggio e Comelli non si è lasciato sfuggire la ghiotta opportunità. Lo stesso calciatore, con un’azione in fotocopia, al 17’ ha raddoppiato il vantaggio. Al rientro delle squadre dopo l’intervallo, il copione non è cambiato e al 19’ Bonseri, favorito da un pasticcio difensivo del Calolziocorte, ha siglato a terza rete. Nel finale il Leon ha trovato per altre due volte la via del goal con Schingo (77’) e con Sonzogni (86’).

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Ha dato segni di ritrovata vitalità il Vis Nova che ha vinto una partita delicata contro l’Arcellasco, formazione allenata da Boldini ex tecnico, tra l’altro, del Renate. Nel primo tempo, l’unico episodio rilevante è stato quello del rigore trasformato dallo specialista Garofoli, concesso per un fallo di Lozza su Giugliano. Nella ripresa però è cambiate la musica: mister Avella, ha inserito Trezza al posto di Boccardo per dare maggio incisività alle azioni d’attacco del Vis Nova e la scelta dell’allenatore ha dato i suoi frutti. Infatti Trezza al 71’ ha messo a segno il goal del pareggio e, dopo tre minuti, con una spettacolare sforbiciata ha battuto per la seconda volta il portiere Longoni. Il Vis Nova poi è stato bravo nel mantenere il risultato sino al fischio finale.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica

La classifica: Mapello 52 punti; Nuova Sondrio 50; Leon Vimercate 47; Trevigliese 46; Alta Brianza* Tavernerio 45; Offanenghese 38; Cisanese*, Tribiano 36; Muggiò* 30; Soncinese 29; Soresinese*, Arcellasco Città di Erba, San Pellegrino 27; Lemine Almenno* 26; Brianza Olginatese, Calolziocorte 23; Castelleone* 21; Vis Nova Giussano 20 punti. (* una partita in meno)

Calcio, Eccellenza: prossimo turno girone A e girone B

Prossimo turno di campionato mercoledì 6 marzo. Girone A ore 20.30: Castanese – Meda; Ardor Lazzate – Base 96 Seveso. Girone B, ore 15: Muggiò – Sondrio; Leon – Tribiano. Ore 20.30: Soncinese – Vis Nova Giussano.