Calcio, Serie C: pari tra Novara e Renate, le pantere l’agguantano nel finale

È finita in parità, come nell’andata, la sfida tra il Novara e il Renate ma mentre nel match allo stadio Mino Favini di Meda il Renate era stato beffato dagli azzurri, stavolta al Silvio Piola i ragazzi di mister Colombo sono riusciti ad agguantare il risultato proprio in vista del traguardo grazie alla prodezza di capitan Possenti che, nonostante il cartellino giallo rimediato nei primi minuti di gioco, ha lottato con grande coraggio sino alla fine.

Calcio, Serie C: pari tra Novara e Renate, la partita

Poche le emozioni nel primo tempo: il Novara, dopo l’eccellente avvio del Renate, si fa apprezzare per alcune iniziative e centra l’incrocio dei pali con Bentivegna. ma alla mezz’ora la rete di Bocalon, dopo la sponda di Paudice, viene annullata per un fuori gioco millimetrico dell’attaccante. Il Novara, scampato il pericolo, reagisce e centra ancora la traversa con Urso.

Nel secondo tempo al 10′ è sfortunato il Renate: traversone di Sorrentino che taglia tutta l’area e trova l’accorrente Baldassin che stampa il pallone sul palo.

Al 26′ il Novara trova il vantaggio: diagonale perfetto di Urso che sblocca il risultato. Mister Gattuso adopera il suo secondo cambio: dentro Donadio e fuori Corti. Doppio cambio, invece, per Colombo che immette in campo forze fresche: Alfieri in luogo di Vassallo e Acampa fa accomodare D’Orsi in panchina. Il finale di gara è un forcing del Renate che si affida alle palle lunghe in area di rigore avversaria. All’ultimo secondo capitan Possenti trova il gol del pari: sponda di Bocalon in area e tiro deciso del giocatore nerazzurro che trafigge Minelli.

Calcio, Serie C: pari tra Novara e Renate, il prossimo turno

Prossima partita del Renate lunedì 11 marzo alle 20.45 allo stadio Favini di Meda contro la Pro Sesto.

Calcio, Serie C: il tabellino di Novara-Renate 1-1

Marcatori: 27’ st Urso (N), 45’ st Possenti (R)

Novara: Minelli; Lancini, Lorenzini, Khailoti (1′ st Boccia, 37′ st Cannavaro); Kerrigan, Calcagni, Ranieri, Di Munno, Urso; Bentivegna (19′ st Scappini), Corti (29′ st Donadio). A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Bertoncini, Ongaro, Schirò, Caravaca, Migliardi, Caradonna, Ngamba, Vilhjalmsson. All: Gattuso.

Renate: Ombra, Possenti, Esposito (38′ st Procaccio), Alcibiade, Baldassin, D’Orsi (32′ st Acampa), Bosisio (38′ st Anghileri), Vassallo (32′ st Alfieri) Paudice (16′ st Tremolada), Bocalon, Sorrentino. A disposizione: Fallani, Gasperi, Ghezzi, Pinzauti, Currarino, Vimercati, Bracaglia. All: A.Colombo.

Arbitro: Rispoli di Locri; Assistenti: Caprioulo di Bari e Cozzuto di Formia

Note. Ammoniti: 12′ pt Possenti (R), 4′ st Paudice (R), 15′ st Bentivegna (N) – Angoli: 4 – 10