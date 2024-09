Calcio, Eccellenza: a Lentatese e Leon Monza Brianza i derby della seconda giornata

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza spiccano le vittorie della Lentatese sul Base 96 Seveso e della Leon Monza e Brianza- Vimercate sulla neo promossa Casati Arcore, mentre Meda e Ardor Lazzate hanno pareggiato rispettivamente con Pavia e Caronnese, formazioni inserite nella prima fascia.

Calcio, Eccellenza girone A: Lentatese-Base 96

La Lentatese di mister Fossati ha centrato la prima vittoria cancellando la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Mariano, neo promosso in Eccellenza. L’esito di un match combattuto si è deciso alla fine della prima frazione di gioco quando i padroni di casa hanno sbloccato, in soli tre minuti, il risultato dapprima con Di Mango e poi con Diaferio. Il Base 96 di mister Giallonardo, pur lottando con determinazione sino alla fine, è andata incontro alla sua seconda, consecutiva, sconfitta.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Non appena archiviata la bella vittoria contro il Casteggio, per il Meda è arrivato un punto nella trasferta al “Fortunati” di Pavia contro un’avversaria inserita nel ristretto gruppo delle big del girone. Il risultato finale (2-2) ha premiato anche la lucidità del bomber Calmi nel trasformare due penalty (il primo concesso al 20’ e il secondo alla mezz’ora nella ripresa) e quindi di apporre la firma su un pareggio oltremodo prezioso.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Nel match con la Caronnese, l’Ardor Lazzate ha sbloccato il punteggio al 39’su punizione dalla breve distanza di Guanziroli che ha superato la barriera e il portiere Paloschi. Nel secondo tempo i padroni di casa, dopo aver sfiorato il raddoppio, al 36’ sono stati raggiunti dalla Caronnese su calcio di rigore trasformato da Colombo che ha insaccato alle spalle del portiere De Toni e concesso per un fallo di mano di un difensore dell’Ardor.

Calcio, Eccellenza girone A: classifica e prossimo turno

CLASSIFICA – FBC Saronno, Solbiatese, Mariano Comense 6 punti; Ardor Lazzate, Meda, Caronnese, Pavia 4; Lentatese, Casteggio, Rhodense, Sestese Calcio, Cinisello, Vergiatese 3; Ispra, Sedriano, Base 96 Seveso, Robbio Libertas, Legnano 0 punti.

PROSSIMO TURNO – Domenica 22 settembre ore 15,30: Base 96 Seveso – Mariano Comense; Cinisello – Lentatese; Meda – Sestese Calcio.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon MB-Casati Arcore

Una super Leon ha regolato 3-0 la Casati Arcore nel derby brianzolo, disputato al comunale di Vimercate, con le reti di Ferri (30’), Delle Fave (59’) e del solito Pellè (81’). I Leoni della Brianza diretti da mister Joelson sono a punteggio pieno dopo due partite con il Mapello e la “sorpresa” Fc. Milanese 1902. La matricola Casati Arcore non ha sfigurato: “Altra partita contro una delle protagoniste del girone – commenta Davide Dattola direttore generale della Casati – Il primo tempo è stato giocato assolutamente alla pari. Nel secondo tempo, gli avversari hanno sbloccato subito il risultato e noi abbiamo colpito un palo clamoroso. Il raddoppio, subito dopo, ha tagliato le gambe ai ragazzi che fino a quel momento avevano davvero fatto una bella figura. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, sapendo che contro queste squadre ogni errore si paga a caro prezzo”.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Alla Fucina di Muggiò di mister Venantini non è bastata la rete del solito Picci per incamerare la prima vittoria: l’Altabrianza Tavernerio, nella gara disputata a Pero, ha vinto in maniera fortunosa proprio alla scadere. La formazione comasca è passata in vantaggio al 20’ del secondo tempo con Trezza (ex Vis Nova) che su assist di Citterio ha centrato la porta presidiata dal portiere Lupu (ex del Seregno), e clamorosamente, su una conclusione di Fumagalli al 98’, è arrivato l’autogol di Tota che ha regalato i tre punti all’Altabrianza di mister Gualdi.

Calcio, Eccellenza girone B: classifica e prossimo turno

CLASSIFICA. Leon Vimercate, Mapello, FC Milanese 6 punti; Lemine Almenno, Brianza Olginatese 4; Tritium, Codogno, Tribiano, Trevigliese, Colognese, Altabrianza Tavernerio 3; Calvairate, Cisanese, Fucina Muggiò, Arcellasco Erba 1; Casati Arcore, Luciano Manara, Ponte San Pietro 0 punti.

(L.Manara e Ponte San Pietro una partita in meno)

PROSSIMO TURNO. Domenica 22 settembre ore 15,30: Casati Arcore – Fucina Muggiò; Ponte San Pietro – Leon Vimercate.