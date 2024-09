Calcio, Eccellenza: partenza sprint per Ardor, Meda e Leon

Nella prima giornata di Eccellenza, spiccano diverse vittorie nette: nel Girone A quelle dell’Ardor Lazzate in trasferta a Sedriano e del Meda 1913 che, nell’anticipo, ha avuto la meglio sul Casteggio grazie alla doppietta di Galli. Nel girone B, quella della Leon Monza e Brianza Vimercate che nello stadio di Canzo ha regolato 0-3 l’Altabrianza Tavernerio confermando di essere squadra favorita per la promozione.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Inizia molto bene l’Ardor Lazzate che ha sconfitto con un sonoro 2 – 5 il Sedriano, matricola del campionato. Dopo aver sbloccato il risultato all’8’ di gioco con Fogal, la squadra di mister Fedele ha messo al sicuro la vittoria con una doppietta di Benedetti e con le reti di Giangaspero e Vincenzi. Il Sedriano, solo nel finale, ha accorciato le distanze con due reti messe a segno da Mazzini, in campo soltanto dal nono minuto della ripresa.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Buon inizio anche per il Meda che nell’anticipo ha battuto il Casteggio. Il risultato si è sbloccato verso la mezz’ora del primo tempo quando Galli ha battuto il portiere Murriero e ha replicato a inizio ripresa con un eurogol. Ben contenuta la reazione degli ospiti da parte dei difensori medesi. Sotto la pioggia battente il Base 96 Seveso di mister Giallonardo viene superato dalla Sestese che passa in vantaggio dopo tre minuti con Rossi e raddoppia con Mhaimer a metà della prima frazione di gioco.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Segna il passo la Lentatese di mister Fossati al suo primo incontro ufficiale nell’Eccellenza. Il Mariano di mister Rione, ha approcciato invece nel migliore dei modi il match dando l’impressione di non sentire la pressione dell’esordio ed è passato all’ottavo minuto con Pelucchi. La Lentatese non si è composta ed ha pareggiato al 41’ con Filomeno, Nella ripresa però il Mariano, apparso più avanti di condizione, ha spinto sull’acceleratore e, dopo aver colpito un palo con Orellana, ha messo al sicuro i tre punti con una rovesciata di Abbiati su assist di Cannattaro.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Ardor Lazzate, Pavia, Rhodense, Caronnese, Solbiatese, Saronno, Sestese, Meda, Mariano Comense 3 punti; Lentatese, Casteggio, Ispra, Base 96 Seveso, Sedriano, Robbio Libertas, Cinisello, Legnano, Vergiatese 0 punti.

Prossimo turno. Sabato 14/9 ore 20,30: Pavia – Meda. Domenica 15/9 ore 15: A.Lazzate – Caronnese; ore 15,30: Lentatese – Base 96 Seveso

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Monza e Brianza

La Leon Monza e Brianza Vimercate a Canzo supera l’Alta Brianza con un netto 0 – 3 utile per ribadire di essere una delle favorite per il salto di categoria. Il diluvio non ha favorito il bel gioco ma le occasioni per le squadre in campo non sono mancate. Quella diretta da mister Joelson, dopo aver bloccato tutte le iniziative dei comaschi ha sbloccato il punteggio proprio allo scadere del primo tempo con Vassallo. L’Alta Brianza di mister Gualdi non ha metabolizzato il colpo. Infatti, nella ripresa, la Leon ha aumentato i ritmi di gioco e complice il vistoso calo degli avversari ha messo al sicuro il risultato con la seconda rete di Vassallo e, in pieno recupero, con quella di Ronchi

Calcio Eccellenza Organico Casati Arcore

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Buona partita da parte della Casati Arcore che ha pagato a caro prezzo l’inesperienza in alcuni calciatori apparsi a disagio sotto il diluvio. Il Mapello, squadra ben attrezzata per fare un campionato di vertice, dopo la rete di Maj al 16’ del primo tempo si è assicurato i tre punti con Gambarini al 25’ e Confalonieri al 6’ della ripresa.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

La Fucina Muggiò ha pareggiato 1-1 con l’Academy Calvairate con una prodezza di Nenadovic che al 34’ del secondo tempo ah pareggiato la rete messa a segno da Sow al 24’ del primo tempo.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Leon Vimercate, Mapello, Tribiano, Brianza Olginatese, Club Milanese, Colognese 3 punti; Fucina di Muggiò, Acc.Calvairate, Arcellasco, Lemine Almenno 1 punto; Luciano Manara *, Ponte San Pietro *, Cisanese, Real Cologno, Tritium, Trevigliese, Casati Arcore, Alta Brianza 0 punti. * L.a Manara e Ponte San Pietro una partita in meno.

Prossimo turno. Domenica 15/9 ore 15,30: Fucina – Alta Brianza; Leon Monza e Brianza Vimercate – Casati Arcore.